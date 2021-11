Max Lemos frisou que o Governo do Estado tem uma nova visão de integração com as cidades e realçou que o Rio de Janeiro está recuperado economicamente - Divulgação/Glauber Carvalho

Publicado 20/11/2021 07:00

município vislumbra o ano de 2022 com muitas benfeitorias à população, entre elas, obras de construção, ampliação e revitalização em vários pontos do município, que irão



Nesta sexta-feira (19), o prefeito Welberth Rezende (CIDADANIA), recebeu o secretário estadual de infraestrutura, Max Lemos, para uma cerimônia no Paço Municipal, onde foi anunciado um pacote de obras com projetos já aprovados pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras - SEINFRA.



Entre as obras com expectativa de processo licitatório definido até março de 2022, estão: Duplicação da Ponte Eng. Ivan Mundim, conhecida como ‘Ponte da Barra’ (liga a região norte e central da cidade); Revitalização do Calçadão da Avenida Rui Barbosa (centro comercial a céu aberto); Término da obra abandonada, do Colégio Carlos Walter Marinho Campos, no Lagomar (irá atender cerca de 2.880 mil alunos do Ensino Fundamental II e Médio); Pavimentação e Drenagem da Estrada de Santa Tereza (fará a ligação entre o Parque de Tubos e a RJ-168, com nove quilômetros de extensão, favorecendo o novo mercado de gás e portuário); e a construção de um Restaurante Popular no Lagomar.



O deputado estadual Chico Machado (PSD) e o presidente da Câmara dos Vereadores, Cesinha (Pros) compuseram a mesa da solenidade ao lado do prefeito e do secretário, afirmando a parceria do Governo do Estado com o município de Macaé.



Max Lemos frisou que o Governo Estadual tem uma nova visão de integração com as cidades e realçou que o Rio de Janeiro está economicamente recuperado:



“Com as contas pagas e os salários em dia, independente de qualquer outro investimento, já íamos fechar esse ano ‘no azul’, o que permite os investimentos que estamos fazendo. Para aumentar a nossa capacidade de investimentos, veio a concessão do saneamento e do esgoto da Cedae, que permitiu que o Rio de Janeiro tivesse um investimento de 17 bilhões nos próximos três anos. E, é claro, com esses recursos, fruto da nova visão tributária e fiscal e mais a venda da Cedae, o que estamos fazendo agora é distribuindo esses investimentos por todas as cidades. O que o estado vai fazer em Macaé, é o maior investimento que o governo do Estado já fez na história da cidade”, explicou o secretário.



Vereadores marcaram presença na cerimônia de anúncio do pacote de obras com projetos já aprovados pelo Governo do Estado, nesta sexta (19) Divulgação/Glauber Carvalho



O prefeito Welberth, destacou que, esse é o ‘governo do nós’. “O ‘eu’ acabou, é a parceria que faz chegar longe. Macaé tem vivido um momento de retomada, como, por exemplo, a inauguração do Assaí. Tivemos a menor mortalidade por Covid-19 no estado e somos o maior criador de empregos também. Minha fala é de agradecimento. Mesmo com todas as cobranças e responsabilidade, não me sinto sozinho, os vereadores estão preocupados em construir e não só em criticar. O deputado Chico Machado é o nosso interlocutor com seu prestígio com o Governo Estadual. O governador Cláudio Castro (PL) se coloca sempre à disposição e o secretário Max, tem o poder de resolução, sempre atuante em todos os municípios. Vamos continuar trabalhando juntos”, reforçou.



Chico parabenizou a atuação dos parlamentares municipais e do prefeito, na capacidade de costurar caminhos de desenvolvimento para Macaé e relembrou a busca pela isenção do ICMS do gás natural, ao lado de Welberth e Max Lemos, quando ambos atuaram na comissão de Minas e Energias, na Alerj. “Macaé, nos próximos anos, poderá ter uma nova Itaipu. Isso é fruto do trabalho de dois deputados do mesmo município, buscando juntos o melhor para nossa cidade. Todos esses investimentos firmados em conjunto com o Estado, são frutos dessa união”, afirmou.



Já o vereador Cesinha, ressaltou o trabalho do governador Cláudio Castro e pontuou a época de recessão e desemprego que a cidade enfrentou. “Não só pelo investimento anunciado, mas também pelo compromisso com essa cidade, uma das mais importantes para a economia do estado do Rio… Passamos por crises que se emendaram, e, cabe a nós, parlamentares, a responsabilidade de caminhar ao lado do prefeito, para que essas obras se tornem concretas e cheguem em cada cidadão macaense. Discutimos a recuperação da economia como o fator principal de Macaé. Com isso, temos a certeza que estamos no caminho certo. O progresso está na nossa porta”, concluiu.



O Secretário Adjunto de Obras, Felipe Bastos, reiterou que a parceria entre Estado e município para a realização destes projetos já havia sido discutida entre o prefeito Welberth Rezende e o governador Cláudio Castro, no dia 5 de agosto, quando o governador esteve em Macaé. “Os projetos foram muito bem aceitos e elogiados pelo Estado, que destacaram a qualidade e nível de precisão”, pontuou o secretário.

