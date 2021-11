O novo protocolo de triagem dos pacientes da Covid-19 segue diretrizes do Ministério da Saúde - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 19/11/2021 15:18 | Atualizado 19/11/2021 15:20

Macaé - O atendimento aos pacientes com sintomas gripais, realizado hoje no Centro de Triagem do Paciente da Covid-19 (CTC) no Posto de Saúde Jorge Caldas, será ampliado a partir da próxima segunda-feira (dia 22) também para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Barra e do Lagomar.

A estratégia faz parte da descentralização das unidades de referência da Covid-19, segundo o plano de reestruturação da rede municipal de Saúde que amplia a oferta de atendimentos de Atenção Básica e Alta e Média Complexidades.

De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, Liciane Furtado, a definição dessas unidades está baseada na capacitação dos profissionais, disponibilidade de leitos de enfermaria, localização e abrangência na assistência à população e no sistema de atendimento em escala de 24h. O novo protocolo de triagem dos pacientes da Covid-19 segue diretrizes do Ministério da Saúde.

"Estamos reorganizando a estrutura de atendimento da nossa rede de Saúde, com base na redução dos índices da pandemia. Garantimos uma ampla cobertura vacinal contra a Covid-19, alcançando mais de 70% da população geral com a primeira dose e mais de 55% com as duas doses. Esses parâmetros nos permitem definir um novo protocolo de atendimento aos casos suspeitos de síndrome gripal, se adequando assim a rotina de assistência 24h prestada por essas três unidades", explica a Secretária.

O protocolo da Saúde define também que o atendimento aos casos suspeitos de síndrome gripal será realizado nesses espaços no mesmo modelo e formato do CTC, com a realização de testes, entrega de medicação e orientação sobre isolamento. O Centro de Saúde Jorge Caldas seguirá aberto.

"Essas unidades também realizarão testagem e fornecerão medicações prescritas pela equipe médica. O controle do atendimento aos pacientes com casos suspeitos seguirá todos os protocolos sanitários já aplicados como isolamento e higienização. O principal avanço desse novo protocolo é possibilitar um atendimento ao paciente mais próximo de sua casa, propiciando maior comodidade", destacou Liciane Furtado.