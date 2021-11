O meliante foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde permaneceu preso. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil - Divulgação/PM

Publicado 17/11/2021 11:18 | Atualizado 17/11/2021 11:24

Macaé - Macaé - Equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) prenderam nesta terça-feira (16), por volta das 13:30h, um homem de 24 anos, na Nova Holanda. Vulgo ‘Cavanhaque’ estava traficando na localidade e possui antecedente criminal por porte ilegal de arma.

De acordo com a PM, “Cavanhaque” tentou fugir ao se deparar com a equipe policial, e foi capturado na Rua das Acácias. Com o traficante, foi encontrado uma sacola contendo 73 papelotes de cocaína R$10,00; 67 papelotes de cocaína de R$25,00; 7 papelotes de cocaína de R$50,00; um celular; um rádio transmissor e R$185,00 em espécie.

O meliante foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde permaneceu preso. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.

O 32º BPM é responsável pelo policiamento nos municípios de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus.