O Festival terá serviço de van gratuito, do estacionamento até o local do evento. Os ingressos são limitados e estão à venda no site SymplaDivulgação

Publicado 16/11/2021 17:48 | Atualizado 16/11/2021 17:49

Macaé - Os apaixonados pelo reggae podem comemorar, em meio a natureza, acontece neste sábado (20), Dia da Consciência Negra, o 10º Sana Reggae Festival, no mais conhecido distrito de Macaé, o Sana. O pacato lugarejo, vai se transformar na capital do reggae e receber centenas de pessoas de várias partes do país.

A expectativa é bastante grande, o Festival que vem sendo considerado um dos maiores do Estado do Rio de Janeiro, deste gênero musical, conta com atrações locais e nacionais que garantirão a noite perfeita para os amantes da música que nasceu na Jamaica.

Os portões irão se abrir no pôr do sol, por volta das 17h, com atrações culturais, em seguida Dom Luiz, Banda Via Jah e Tribo de Jah, irão se apresentar no palco principal com participação de diversos artistas.

O evento vai acontecer na Pousada JCountry, que é um local amplo, aberto e tem capacidade para cerca de 8 mil pessoas, mas só será permitida a entrada de 30% desta capacidade. Seguindo todas as medidas de segurança contra a contaminação do Coronavírus.

O Festival que é realizado pela Produtora Naturalmente Sana, terá serviço de van gratuito, do estacionamento até o local do evento. Os ingressos são limitados e estão à venda no site Sympla e nos pontos de vendas: Studio Art (Macaé); Black Nine (Rio das Ostras); Tabacaria Mad Dog (Búzios); Bar da Maria (Búzios); Goytacá (Campos); Banca Exótica (Cabo Frio); Havana Tabacaria & Head-Shop (Cabo Frio); Sana Camping (Sana); Camping Casa da Julia (Sana). Mais informações sobre pontos de venda na página do evento no facebook.com/sanareggaefest.