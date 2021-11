O trabalho é realizado por uma equipe multidisciplinar, formada por professores de educação física, nutricionistas, médicos e fisioterapeuta - Divulgação

Publicado 12/11/2021 10:20 | Atualizado 12/11/2021 10:27

Macaé - O Laboratório de Pesquisa e Inovação em Ciência do Esporte (LAPICE), uma parceria entre a Secretaria de Esportes de Macaé e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), campus Macaé, teve três pesquisas publicadas, neste ano, em revistas científicas internacionais.O LAPICE é o único laboratório do interior do Estado do Rio de Janeiro que trabalha com avaliações e o acompanhamento de atletas de alto rendimento, por meio de pesquisas, análises e testes. O trabalho é realizado por uma equipe multidisciplinar, formada por professores de educação física, nutricionistas, médicos e fisioterapeuta.O professor e pesquisador, Anderson Pontes Morales, explicou os temas dos estudos publicados realizados por ele e pelos profissionais da Secretaria de Esportes, Felipe Sampaio Jorge, Luiz Felipe Rangel, Alessandra Matos e a professora Coordenadora do LAPICE/UFRJ, Beatriz Gonçalves Ribeiro.A primeira pesquisa teve como tema o efeito do protetor bucal nos atletas de esporte de contato. “Alguns atletas têm receio em utilizar o protetor bucal, alegando que o equipamento pode atrapalhar na respiração e no desempenho. Nosso estudo mostrou o contrário, que não prejudica e pode até ajudar o atleta nos exercícios de força”, ressaltou.No segundo artigo foi feito uma comparação das variáveis cardiorrespiratória para verificar a tolerância da fadiga entre 10 jogadores de futebol do Macaé Esporte e 10 jogadores de basquete, da equipe Macaé Basquete. “Verificamos que os jogadores de futebol têm mais resistência, nos treinos, em comparação com os atletas de basquete. Nosso trabalho visa fornecer esses resultados aos técnicos das equipes, para que possam melhorar o condicionamento dos jogadores e monitorar a condição física dos atletas”, disse Anderson.A terceira pesquisa finalizou no ano de 2020, logo no início da pandemia. Foi realizada uma pesquisa com 14 ciclistas de Macaé, para analisar se o uso da cafeína aumenta o desempenho e leva a um efeito cardioprotetor durante exercícios intensos. “O estudo evidenciou que o uso da cafeína em cápsula, nesses atletas específicos, aumentou o desempenho, oferecendo uma melhor performance na prática do ciclismo conferindo cardioproteção”, explicou.De acordo com Anderson, essa última pesquisa ainda passa pelas avaliações dos editores e revisores para ser publicada. “Um trabalho feito pela Secretaria de Esportes de Macaé, com parceria da UFRJ, buscando melhorias para o desenvolvimento dos atletas, sendo reconhecido e publicado pelas melhores revistas do mundo”, destacou.Link: https://www.euacademic.org/UploadArticle/5035.pdf