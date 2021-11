Educadores estão sensíveis às dificuldades, medos e anseios dos alunos no retorno à escola - Divulgação/Paola

Publicado 11/11/2021 11:42 | Atualizado 11/11/2021 11:52

Macaé - A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental traz muitas mudanças para as crianças. Na sala de aula, por exemplo, as brincadeiras são gradativamente substituídas por atividades que exigem maior tempo de concentração e sistematização, acompanhando as novas capacidades cognitivas e psicossociais do desenvolvimento infantil. Por isso, esse período merece toda nossa atenção, para que elas se adaptem às transformações de forma tranquila.

Uma transição saudável, que segue as orientações da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, depende do acolhimento e respeito à criança, levando em consideração toda a sua jornada e individualidade. A ideia é oferecer uma ponte entre uma fase e outra, sem assustar a criança e nem fragmentar seu aprendizado.

O projeto "Estou Crescendo", desenvolvido pelo Serviço de Psicologia do Instituto Nossa Senhora da Glória - INSG/Castelo, de Macaé, no RJ, tem sido utilizado como estratégia para promover o desenvolvimento das habilidades socioemocionais em crianças. É o que explica a psicóloga responsável, Camila Villela. "Essa transição é muito importante para as crianças, elas precisam ser despertadas e motivadas a crescer e a aprender de maneira leve e dinâmica, o que transforma o processo de aprendizagem em algo significativo e efetivo, em todos os momentos da vida", explica.

Destacam-se ainda, a importância dos educadores estarem sensíveis às dificuldades, medos e anseios dos alunos nessa passagem e os ajudem na jornada. Durante os encontros com as famílias, são realizadas algumas propostas, como leituras, vídeos e atividades de campo.

“O material didático Girolhar propõe muitas atividades aos pequenos e também envolve as famílias. Eles são extremamente importantes no processo de mudanças”, finaliza.