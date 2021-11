Para o prefeito de Macaé, Welberth Rezende (CIDADANIA), a vitória de Bernard é o resultado da união de diversas forças políticas locais que se uniram pela mudança - Reprodução/Instagram

Para o prefeito de Macaé, Welberth Rezende (CIDADANIA), a vitória de Bernard é o resultado da união de diversas forças políticas locais que se uniram pela mudançaReprodução/Instagram

Publicado 08/11/2021 13:21 | Atualizado 08/11/2021 14:05

Macaé - Após a ex-prefeita Christiane Miranda Cordeiro (PP) ter sido afastada do cargo por ter a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, por rejeição de contas pela Câmara Municipal em 2017, o município de Carapebus, localizado no Norte Fluminense do RJ, realizou neste domingo (7), a eleição suplementar.



O candidato Bernard Tavares, do Republicanos, foi eleito com 5.293 votos, que representam 53,14% dos votos válidos. Para o prefeito de Macaé, Welberth Rezende (CIDADANIA), “a vitória de Bernard é o resultado da união de diversas forças políticas locais que se uniram pela mudança, rompendo um ciclo de mais de 20 anos”.



Welbeth se refere aos integrantes da família Cordeiro e aliados que alternaram o poder de controle da cidade por longos anos. Incluindo Dandinho (AVANTE), também candidato à gestão municipal, que enquanto vereador assumiu o cargo de prefeito por três meses, até as novas eleições.



“Quero parabenizar aos amigos Bernard e Borginho pela vitória nas eleições suplementares hoje em Carapebus. Sucesso aos novos gestores e parabéns aos eleitores carapebuenses pela escolha”, ressaltou o prefeito de Macaé.



O município de Macaé já realiza um trabalho de integração com a região através do Consórcio Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense (CIDENNF). A expectativa é que a estabilidade jurídica provocada por um prefeito legítimo possa ampliar ainda mais essa integração.



Segundo dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao todo foram 10.264 votos. Sendo registrados 9.960 votos para os candidatos, 96 votos brancos e 208 votos nulos.

Comemoração da Vitória em Carapebus. Na foto, o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, o vice prefeito eleito de Carapebus, Borginho, o empresário local, Rodrigo Mancebo, o vereador de Macaé, Edson Chiquini, o prefeito eleito, Bernad Tavares, e o Deputado Estadual, Chico Machado Arquivo Pessoal



A eleição foi disputada por três candidatos. Além do prefeito eleito, também concorreram ao cargo Dandinho, do Avante e Edward Araújo, do PMB. Confira o resultado apurado da eleição:

Bernard Tavares (Republicanos)- 5.293 votos (53,14%)

Dandinho (Avante) - 4.620 votos (46,39%)

Edward Araújo - 47 votos (0,47%)