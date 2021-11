Novo setor funcionará no Centro de Especialidades Médicas Dona Alba - Divulgação/João Barreto

Publicado 04/11/2021 00:18 | Atualizado 04/11/2021 09:06

Macaé - O município de Macaé - RJ, ganhou mais um reforço na Saúde municipal. Nesta quarta-feira (2), foi inaugurado o Centro de Atendimento e Reabilitação de Pacientes Pós-Covid-19 (CARP), direcionado às pessoas que, depois de infectadas com o coronavírus, desencadearam outras doenças físicas e neurológicas.



O novo serviço de acolhimento pós Covid, foi criado a partir do Projeto de Lei 1741/2021, do vereador Tico Jardim (PROS), sancionada e executada pelo prefeito de Macaé, Welberth Rezende (CIDADANIA). O CARP passa a integrar a rede de Atenção Básica, com atendimento direcionado a cada paciente.



“Macaé hoje é pioneira nesse setor. A unidade conta com fisioterapeuta, nutricionista, psicologia, fonoaudiologia e serviço social. O espaço será permanente e aproveitado após a pandemia também”, explicou o parlamentar e autor do projeto, Tico Jardim.



Para o vereador, Rond Macaé (PATRIOTA), a sociedade macaense será melhor atendida. “As pessoas que já procuravam atendimento no SUS, para tratar essas sequelas, agora terão uma atenção específica. Acredito que, todo serviço executado com mais foco, tem um melhor resultado”, enfatizou.



A Prefeitura de Macaé informou que, para ter o atendimento do CARP, o paciente deve procurar uma das unidades da rede de Atenção Básica, como a ESF (Estratégia de Saúde da Família), ou os postos de emergência e urgência. Desses locais, eles serão encaminhados para o setor de triagem do Centro de Reabilitação que realizará a orientação necessária para o tratamento.

A unidade funciona no Centro de Reabilitação Dona Sid Carvalho, que pertence ao complexo do Centro de Especialidades Médicas Dona Alba. O prefeito Welberth, destacou que a administração do município acredita e confia no direcionamento da ciência:



“O CARP conta com equipe multidisciplinar responsável por atender, identificar e promover o tratamento adequado a cada paciente de pós-Covid. O novo espaço representa os esforços dos profissionais da Saúde em inovar e garantir assistência adequada à população”, ressaltou.



A inauguração do CARP contou com a participação da prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco; o deputado estadual Chico Machado; e os vereadores de Macaé, Reginaldo do Hospital, Paulista, Tico Jardim, Rond Macaé, Alan Mansur e Guto Garcia.



A representante da Coordenação de Apoio à Gestão da Atenção Primária à Saúde, Cristialane Lima; e os representantes do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFFITO) da UFRJ também prestigiaram a solenidade.



Dona Alba - O Centro de Especialidades Médicas Dona Alba abriga diversas especialidades médicas, serviços de imagem e tratamentos.



Além disso, a população conta ainda com a emissão do Cartão Sus, agendamento de serviços ambulatoriais, polo de oncologia, Coordenadoria de Controle, Avaliação e Auditoria (CCAA) e uma Farmácia Popular.



Para ter acesso aos serviços basta comparecer à unidade, levando o encaminhamento médico, Cartão Sus e documento de identificação. A marcação pode ser feita de segunda a sexta-feira de 7h às 13h, durante o período da pandemia. O Centro de Especialidades Médicas Dona Alba funciona na Rua Governador Roberto Silveira, 108, no Centro.