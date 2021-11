Ailton Santana Paixão, de 59 anos, trabalhava há seis anos na SIT Transportes. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 02/11/2021 23:06 | Atualizado 02/11/2021 23:15

MACAÉ - Um funcionário da SIT Transportes morreu após ser prensado por um ônibus no pátio da garagem da empresa, na tarde desta terça-feira (2), no bairro Imburo, em Macaé, no Norte Fluminense. O acidente ocorreu por volta das 14h, quando um motorista realizava a manobra do coletivo da empresa e acabou prensando o colega de trabalho, que morreu após ser esmagado contra um andaime.



A vítima foi identificada como Ailton Santana Paixão, de 59 anos. Ele era natural da cidade de Jaguaripe, na Bahia, e exercia a função de pintor na empresa onde trabalhava de carteira assinada desde junho de 2015. No momento do acidente, Ailton estava em horário de expediente. A Polícia Civil vai investigar o caso.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), de Macaé. Por meio de nota, a SIT Transportes informou que está prestando todo o amparo e assistência necessárias para a família da vítima. "A SIT Macaé lamenta o ocorrido e está apurando as causas do acidente. A empresa reforça que trata-se de um caso pontual, além de se colocar à disposição para esclarecimentos das autoridades", disse o documento.

Familiares de Ailton, que era solteiro e não tinha filhos, já estiveram no IML de Macaé. O corpo dele será levado nesta quarta-feira (2) para a Bahia, onde será velado e sepultado.