Profissionais oferecem um atendimento humanizado, se preocupando com todas as dores que a baixa autoestima podem causar. Foto: Divulgação.

Publicado 31/10/2021 12:21

MACAÉ - Para as mulheres que estão na batalha contra o câncer de mama - e que são as protagonistas do "Outubro Rosa" - , a perda de cabelo é um ponto sensível. Consequência da quimioterapia, ela mexe com a autoestima da maioria delas; e, por isso, é tão importante que os amigos e familiares mostrem sempre que a beleza de cada uma vai muito além dos fios.



Quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, passa por momentos difíceis porque muitos tipos de quimio fazem cair cabelos e pelos, e para as mulheres , isso significa perder "quase tudo". Basicamente, isso acontece porque a terapia age em todas as células do corpo, não apenas nas cancerígenas, e atinge principalmente aquelas que se multiplicam com mais rapidez, como as localizadas nos folículos pilosos, responsáveis pela produção dos pelos do corpo.



Quem está passando por tratamento médico como a quimioterapia tem que ter paciência para lidar com os enjoos, dificuldade para dormir, inúmeras outras alterações no organismo e ainda sofre com a autoestima abalada. Perder o cabelo não é fácil. Pensando nisso, uma loja especializada em mega hair em Macaé, a Macaé Mega Hair, criou uma oportunidade para a paciente usar seu próprio cabelo durante o tratamento. E como isso é feito?



Tendo em vista que os cabelos só começam a cair após o inicio do tratamento de quimioterapia, ao ser comunicado sobre o dia de inicio das sessões, o paciente deve procurar um profissional qualificado para fazer um corte personalizado de seu cabelo, antes que comece a perder fios. O profissional irá tratar o cabelo e tirar as medidas do paciente/cliente para confeccionar sob medida, um aplique removível com o próprio cabelo da paciente, e assim amenizando a dor da baixa auto estima.



"Com isso, durante todo processo doloroso da quimioterapia, e ate a volta do crescimento natural de seus próprios fios, a paciente pode se sentir mais confortável. Caso a paciente já tenha iniciado as sessões de quimioterapia, e perdido parte de seus fios, pode optar por receber doações de amigos e parentes para a confecção do aplique. Nossa intenção é amenizar a dor e sofrimento de quem passa por momentos como este. Com a autoestima elevada, a mulher costuma se sentir mais segura e forte e ao se olhar no espelho consegue perceber e acreditar em todo seu potencial", conta a proprietária da Macaé Mega Hair, Letícia Paixão.



O espaço surgiu através da necessidade de um lugar voltado para área de extensões capilares, onde o cliente é tratado com todo carinho, respeito, honestidade. O local conta com uma loja especializada em produtos e acessórios para Mega Hair e apliques, atendendo não só o cliente, mas também profissionais da área. "Oferecemos uma sala de atendimento individual e reservada, onde o cliente se sente a vontade para realizar seus procedimentos capilares", destaca Letícia.



A Macaé Mega Hair também oferece varias técnicas de colocação da extensão, sendo feita uma avaliação do dia a dia do cliente, tipo de cabelo, tonalidade e espessura do fio, tudo para dar mais naturalidade ao aplique. "Nosso atendimento é humanizado, se preocupando com todas as dores que a baixa autoestima podem causar, por isso oferecemos o melhor atendimento desde o balcão a finalização do procedimento", pontuou Letícia.



Entre os serviços oferecidos estão o Nó Italiano; Micronó; Queratina; Microqueratina; Microlink; Invisible; Fita Adesiva; Crochet Braid; Entrelace; Ponto Americano; Prótese Capilar e tambem queridinhas tranças: Box Braid; Furlani Braid; Nagô; Boxeadora e Twist. No inicio do mês de setembro a Macaé Mega Hair, recebeu um Certificado de Melhor do Ano 2021, na categoria "Especialista em Mega Hair", através da IGB Pesquisas, e do Conselho Regional de Estatísticas.