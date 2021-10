No primeiro trimestre de 2021, as metas estabelecidas pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) foram cumpridas pelo 32º BPM - Divulgação/Ana Clara Menezes

No primeiro trimestre de 2021, as metas estabelecidas pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) foram cumpridas pelo 32º BPMDivulgação/Ana Clara Menezes

Publicado 25/10/2021 22:47 | Atualizado 25/10/2021 23:25

Macaé - O 32ª Batalhão de Polícia Militar de Macaé comemorou o 19º aniversário com uma solenidade nesta segunda-feira (25). Na ocasião, foram inauguradas novas dependências da sala de Comunicação Social da unidade, além de homenagem aos policiais militares que se destacaram no 3º trimestre deste ano e apresentação dos números relativos ao primeiro semestre de 2021.

A solenidade teve início com a inauguração da nova sala da Comunicação Social, que recebeu o nome de 'Sala Subtenente PM Marcos Vinícius Peixoto', em homenagem ao policial, que morreu vítima da Covid-19 em abril deste ano e que, "por anos, se dedicou aos serviços de comunicação social e de maneira brilhante colaborou com a valorização da imagem do 32º BPM dentro e fora dos muros da unidade", contou o comandante do batalhão, tenente coronel Fábio Corrêa.

Os pais do falecido Subtenente PM Marcos Vinícius Peixoto, foram convidados para a reinauguração da sala da Comunicação do 32º Batalhão Divulgação/Ana Clara Menezes

A unidade é responsável pelo policiamento dos municípios de Macaé, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã, Carapebus e Rio das Ostras, abrangendo uma área que atende mais de 526 mil pessoas, contando com efetivo de 712 policiais militares, distribuídos em quatro companhias destacadas sendo a 1ª CIA (Sede) - Macaé, 2º CIA – Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebús, 3ª CIA – Rio das Ostras e 4ª CIA – Casimiro de Abreu.

No primeiro trimestre de 2021, as metas estabelecidas pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) foram cumpridas pelo 32º BPM, com redução nos indicadores de letalidade violenta, roubo de rua e roubo de veículos entre janeiro e junho.

Em um ano de atuação do tenente coronel Fábio, foram 1.576 criminosos apreendidos/presos; 233 armas de fogo e 40 simulacros apreendidos Divulgação/Ana Clara Menezes

"Isso demonstra o compromisso profissional do 32º BPM na honrosa missão de servir e proteger a sociedade. Policiais Militares abnegados, oficiais e praças que possuem dedicação extremada e são incansáveis na luta diária contra o mal, proporcionando aos cidadãos das cidades de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu maior segurança pela prestação do serviço de qualidade, com ações de prevenção e de repressão ao crime", comemora o comandante. "Isso demonstra o compromisso profissional do 32º BPM na honrosa missão de servir e proteger a sociedade. Policiais Militares abnegados, oficiais e praças que possuem dedicação extremada e são incansáveis na luta diária contra o mal, proporcionando aos cidadãos das cidades de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu maior segurança pela prestação do serviço de qualidade, com ações de prevenção e de repressão ao crime", comemora o comandante.

Em um ano de atuação do tenente coronel Fábio, foram 1.576 criminosos apreendidos/presos; 233 armas de fogo e 40 simulacros apreendidos; 5.072 munições e 33 artefatos apreendidos; além de mais de 164 mil tabletes de maconha, 175 mil cápsulas de cocaína e 4 mil pedras de crack apreendidas. Entre os veículos recuperados, os números chegam a 84.

"A solenidade demonstra o compromisso profissional do 32º BPM na honrosa missão de servir e proteger a sociedade", afirma o o comandante do batalhão, tenente coronel Fábio Corrêa Divulgação/Ana Clara Menezes

Durante a solenidade de aniversário, os PMs que se destacaram operacional e administrativamente, entre agosto e outubro, receberam certificados visando a "valorização dos nossos bravos policiais militares que tanto colaboram para garantir a segurança e manutenção da ordem pública". Durante a solenidade de aniversário, os PMs que se destacaram operacional e administrativamente, entre agosto e outubro, receberam certificados visando a "valorização dos nossos bravos policiais militares que tanto colaboram para garantir a segurança e manutenção da ordem pública".

Estiveram presentes no evento o deputado estadual Chico Machado; o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, o presidente da Câmara de Macaé, Cesinha; vereadores Iza Vicente e Rond Macaé, o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, e o secretário de Segurança Pública do município, Wellington Lima; o secretário de Segurança Pública de Macaé, Alan de Oliveira; além de outras personalidades do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

O 32º BPM alcançou a redução nos indicadores de letalidade violenta, roubo de rua e roubo de veículos entre janeiro e junho de 2021 Divulgação/Ana Clara Menezes

Confira os policiais militares homenageados:

Destaques da 1ª Companhia (Macaé)

APREV LAGOMAR

1° SGT PM FIDÉLIS

2° SGT PM GLAÚCIO

CB PM NELCY BENTO

SETOR GOLF

3° SGT PM DOS SANTOS

CB PM DOS SANTOS

Destaques da 2ª Companhia (Conceição de Macabu)

PATAMO

2° SGT PM ANDERSON

3° SGT PM JULERATE

SD PM SAINATO

Destaques da 3ª Companhia (Rio das Ostras)

META VERDE

1° SGT PM BARCELOS

1° SGT PM WELINTON

Destaques da 4ª Companhia (Casimiro de Abreu)

PATAMO

2° SGT PM LAINO

CB PM VENTURA

CB PM GUILHERME

Destaque administrativos

CAP PM ODONTOLOGISTA NATHÁLIA

2º SGT PM SANTIAGO