A Câmara de Macaé aprovou a convocação do representante de uma das cooperativas que realizam o transporte escolar, na rede municipal, para esclarecimentos no plenárioDivulgação/Tiago Ferreira

Publicado 20/10/2021 20:25 | Atualizado 20/10/2021 20:42

Macaé - A Câmara de Macaé aprovou, nesta terça-feira (19), a convocação do representante de uma das cooperativas que realizam o transporte escolar, na rede municipal, para esclarecimentos no plenário. O líder do governo Guto Garcia (PDT) fez um requerimento verbal, durante debate sobre a proposição do presidente Cesinha (Pros), que pedia informações ao Executivo sobre o serviço.

“Como pode ser que uma cooperativa pague apenas R$ 5,34 por hora aos monitores de vans, sendo que as demais pagam um salário mínimo?”, questionou Cesinha. Ele argumentou que os profissionais têm grande responsabilidade ao acompanhar as crianças.

Edson Chiquini (PSD) acrescentou que o contrato prevê, além do salário, todos os direitos trabalhistas. Segundo ele, a cooperativa já tem dois processos, um por situação trabalhista e outro por apropriação indébita. Chiquini pediu que a Secretaria de Educação verifique as listas de motoristas e a quais cooperativas eles estão ligados.

George Jardim (PSDB) deu o exemplo dos que atendem escolas de Serro Frio, Sana e Serra Escura. “São pessoas que conhecem a região e dirigem por vias em mau estado. Seus carros sofrem maior deterioração e a manutenção é mais cara”, afirmou, sugerindo ainda que se relacione quais veículos estão disponíveis para cada escola.

Técnico da Educação também comparecerá

Guto, que já foi secretário de Educação, afirmou que é possível levantar essas informações. “Proponho que já na semana que vem o responsável venha nos esclarecer a respeito”. Por sugestão de Cesinha, o líder acrescentou à sua proposta verbal o convite a um técnico da secretaria, para tirar dúvidas dos parlamentares, no mesmo momento.

Os dois requerimentos foram aprovados por unanimidade e os vereadores ainda decidirão se os depoimentos serão ouvidos na terça ou na quarta-feira da semana que vem.

Parlamento Inter-Regional

Na sessão também foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo que autoriza a Câmara a compor o Parlamento Inter-regional do Norte e Noroeste-Fluminense, do qual Cesinha será o Primeiro-Secretário. “Convido todos os vereadores para posse da Mesa Diretora, que será na próxima sexta-feira (26), em Itaperuna. O parlamento vai encaminhar importantes pautas regionais”.