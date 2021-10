Deputado Federal Felício Laterça visitou a Apae de Macaé na última semana. - Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 20/10/2021 19:41 | Atualizado 20/10/2021 19:44

MACAÉ - A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município de Macaé, recebeu o valor de R$ 100 mil. A verba, liberada através de emendas parlamentares do deputado Felício Laterça (PSL-RJ), visa ajudar a instituição a continuar oferecendo atendimento de qualidade à população macaense. De acordo com o parlamentar, dar dignidade e bem-estar às pessoas, é uma questão prioritária de seu mandato.

“Buscamos, constantemente, ter um olhar sensível para as pessoas com deficiência e suas famílias. Assim, procuramos oportunizar a elas, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos suas necessidades e a importância de promover a inclusão e a acessibilidade, para que vivam com dignidade. E no que depender de mim e de minha equipe, faremos com que isso não seja apenas utopia, mas se torne uma realidade”.



Organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 25 de junho de 2004, a APAE oferece, gratuitamente, atendimentos/acompanhamentos especializados nas áreas de Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social. Além disso, a instituição disponibiliza atividades esportivas, recreativas e integrativas através da capoeira, natação, educação física e demais oficinas, buscando proporcionar e estimular a habilitação e reabilitação da(s) pessoa(s) com deficiência(s) intelectual e múltipla. Tudo com o objetivo de promover a integração dela (s) à vida familiar e comunitária, promovendo acessibilidade, inclusão, socialização, ampliação da autonomia. As famílias também recebem todo o suporte necessário para que todos tenham mais qualidade de vida.



Atualmente a instituição tem 140 assistidos, que são atendidos por profissionais especializados nas áreas terapêutica e pedagógica. Todas as terapias e atividades pedagógicas visam o atendimento aos assistidos e seus familiares, dando-lhes as orientações necessárias para seu desenvolvimento e bem-estar social. Segundo a presidente da APAE Macaé, Natali Giovanna, os recursos financeiros advindos de emendas parlamentares são de extrema importância para a implementação de serviços prestados pelas organizações sem fins lucrativos.

“A presença das atividades realizadas na APAE, no dia a dia dos usuários, é um grande diferencial para eles. Dessa forma, a transferência de recursos, via emenda parlamentar, é de suma importância, principalmente porque, possivelmente, esses recursos não chegariam por outras vias. Então, em nome de toda diretoria, usuários, equipe e familiares, expresso nossa gratidão pelo olhar ‘APAExonado’ do deputado federal, Felício Laterça”, agradece ela.