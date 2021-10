Nesta semana, idosos e profissionais da Saúde que receberam a segunda dose até o dia 15 de abril, e os imunossuprimidos - após 28 dias de aplicação da segunda dose - podem procurar os polos para completar o esquema de imunização - BRUNO CAMPOS

Publicado 18/10/2021 17:59 | Atualizado 18/10/2021 18:06

Macaé - Macaé já registra a aplicação de 3,6 mil Doses de Reforço em idosos, profissionais da Saúde e imunossuprimidos. O calendário de vacinação contra a Covid-19 segue no município, de acordo com o estoque de vacinas entregues pela Secretaria Estadual de Saúde. Nesta semana, idosos e profissionais da Saúde que receberam a segunda dose até o dia 15 de abril, e os imunossuprimidos - após 28 dias de aplicação da segunda dose - podem procurar os polos para completar o esquema de imunização contra a Covid-19.

Os idosos e profissionais de Saúde vacinados com a segunda dose em fevereiro e março, além dos imunossuprimidos com prazo maior que 28 dias da aplicação da segunda dose, também podem procurar os polos fixos ou unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) para completar o esquema de imunização contra a Covid-19.

Já os imunossuprimidos atendidos pelo Programa IST recebem a dose de reforço no polo situado à Rua Alfredo Baker, 182 no Centro.

No geral, Macaé já vacinou 184,7 mil pessoas com a primeira dose, o que corresponde a 71% da população geral, e 114 mil com as duas doses, o que representa 43,8% da população geral.

Documentos - Para receber a Dose de Reforço, os idosos devem apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS, além do Comprovante de Vacinação da segunda dose até o dia 15 de abril. Já os profissionais da Saúde devem apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS e o Comprovante de Vacinação da segunda dose até o dia 15 de abril, além da Carteira do conselho de Classe válida ou declaração do serviço de saúde indicando vínculo empregatício.

Os imunossuprimidos com 28 dias de vacinação da segunda dose devem apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS e o comprovante com 28 dias de vacinação da segunda dose, além de laudo ou declaração médica indicando umas das condições de saúde listadas no calendário municipal de vacinação da dose de reforço, ou receita médica atual dos medicamentos também listados no calendário.