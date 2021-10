O Legislativo fica localizado na Avenida Antônio Abreu,1805, Horto (próximo ao Fórum e ao HPM). - Divulgação/Tiago Ferreira

Publicado 15/10/2021 19:01 | Atualizado 15/10/2021 19:18

Macaé - A Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Saneamento Básico (CMA), da Câmara de Macaé, abriu período de cadastro para as organizações (ONGs) que atuam na causa animal. Na terça-feira (5), uma reunião estabeleceu o dia 31 de dezembro de 2021 como data limite para o recebimento dos pedidos.



Presidente da comissão, Rafael Amorim (PDT) ressalta que o objetivo é fortalecer as iniciativas que promovem o importante trabalho. “Em um segundo momento, vamos analisar propostas para conceder título de Utilidade Pública, que permite a inscrição em editais e a possibilidade de receber verbas do governo.”