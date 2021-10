Registros documentais revelam que os primeiros imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil viveram em Macaé, pelo menos desde 1907 - Divulgação/Moises Bruno

Publicado 15/10/2021 20:06 | Atualizado 15/10/2021 20:13

Macaé - Macaé recebeu nesta quinta-feira (14), a visita do Cônsul Geral do Japão no Rio de Janeiro, Ken Hashiba, do vice Cônsul, Muya Hiroki e sua comitiva. Durante o encontro, no gabinete do prefeito Welberth Rezende, o gestor municipal ressaltou que, Macaé foi sede da primeira colônia agrícola de japoneses no Brasil.

“A visita da comitiva marca uma nova era para Macaé. É um dia histórico, que marca a trajetória da cidade. O Japão tem muito a nos ensinar”, disse o prefeito.

Durante a visita, o cônsul pôde conhecer um pouco mais sobre o município. Os avanços nos negócios e suas belezas foram demonstrados em vídeos e apresentações. ''Faremos o máximo de esforço para estreitar nossa relação ainda mais'', disse o Cônsul.

Um dos grandes representantes da cultura e da tradição japonesa em Macaé, Matsuda Sensei, agradeceu e reconheceu a importância do encontro. “Estou há 50 anos aqui e isso nunca aconteceu. É um encontro marcante. Tenho orgulho de viver isso”, disse.

A Associação Matsduda Iminkan também foi um dos destaques apresentados à comitiva. Voltada à disseminação da cultura japonesa em Macaé, a associação disponibiliza desde o ensino de judô, até cursos de idioma japonês, eventos voltados à dança e à culinária japonesa. Além do objetivo de manter viva a história da imigração japonesa na cidade, a Iminkan ressalta o Projeto Banzai, que oferece aulas de judô às crianças da rede pública de ensino além de poder contar com os benefícios da arte marcial para um bom desenvolvimento cognitivo dessas crianças.

“Como governo, estamos apoiando o instituto que tem um trabalho muito importante para o município. Buscamos juridicamente uma forma de ceder um novo espaço ao instituto”, disse o secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Juninho Luna.

A Modec, empresa japonesa que presta serviços para a indústria de petróleo e gás natural, com umas das suas sedes em Macaé, foi apresentada pelo diretor, Rodrigo Rocha. “Vamos ficar em Macaé até 2047 e com grandes planos para o município e para a empresa''.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Renda, Rodrigo Vianna, ressaltou a importância do encontro para a economia da cidade ''Além da tradição e cultura, Macaé mantém e irá receber em sua economia grandes empresas japonesas, esse encontro mostra a nossa disposição como município em avançar com essa relação'', afirmou.

Após o encontro no gabinete, a comitiva seguiu para o Cemitério da Igreja de Santana, para a visita ao túmulo do Yamagata Yuzaburo, um dos primeiros imigrantes japoneses a se instalar no Brasil. Em 1911, em Macaé, Yuzaburo, adquiriu a Fazenda Cachoeira (futura Fazenda Yamagata). O neto do japonês, Sérgio Yamagata, acompanhou a visita.