De acordo com a PM, a vítima não possuía antecedentes criminaisReprodução/Facebook

Publicado 15/10/2021 19:37 | Atualizado 15/10/2021 19:50

Macaé - Mais um caso de homicídio apavorou os moradores do bairro Parque Aeroporto, em Macaé - RJ. Nesta sexta-feira (15), em plena luz do dia, o jovem, identificado como Adriano Lima dos Santos, de 24 anos, foi morto a tiros pela manha.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homicídio ocorreu na Rua Plinia Fernandes, esquina com a Avenida 62, quando Adriano caminhava com um amigo, e, dois homens em uma motocicleta se aproximaram efetuando disparos para o alto.

O amigo da vítima afirmou à polícia que eles correram separadamente, mas Adriano foi encontrado sem vida logo após o término dos tiros. A família alega que a ação dos bandidos, pode ter sido uma tentativa de assalto.



Adriano era natural de Conceição de Macabu, e segundo familiares, ele tinha se mudado recentemente para Macaé, por conta de um emprego que havia acabado de conquistar.



O laudo do Instituto Médico Legal de Macaé (IML) apontou a causa da morte como: asfixia mecânica por broncoaspiração, hemorragia interna do pescoço e ação perfuro-contundente produzida por projéteis de arma de fogo.

Apesar dos policiais da 123ª DP , que investigam o caso, já terem as características dos criminosos, ninguém foi preso até o momento. Ainda de acordo com a PM, a vítima não possuía antecedentes criminais.