Publicado 19/10/2021 19:55 | Atualizado 19/10/2021 20:28

Macaé - O famoso Sana Reggae Festival está de volta, depois deste período mundialmente conturbado, o evento retorna para comemorar seus 10 anos no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, com muita atração musical e cultural. Seguindo todos os protocolos exigidos pela Prefeitura de Macaé, o Festival irá acontecer na Pousada JCountry, que é um local amplo, aberto e tem capacidade para cerca de 8 mil pessoas, mas só será permitida a entrada de 30% desta capacidade.



O Festival que vem sendo considerado um dos maiores do Estado do Rio de Janeiro, deste gênero musical, foi o único da região Norte Fluminense, a ser contemplado pela Lei Aldir Blanc, no Edital Fomenta Festival. De acordo com a organizadora do evento, Patrícia Veiga, ter atingido as metas e conquistado este apoio, carimba a seriedade do Festival que atrai público de várias partes do país e do mundo.

“Estamos indo para a 10ª edição do Sana Reggae Festival, e esse reconhecimento foi adquirido com muito trabalho e dedicação. Acreditamos no potencial turístico e cultural do Sana e fortalecemos essas características com a realização deste evento”, destaca Patrícia.



O evento vai contar com uma programação que mescla entre artistas locais e nacionais, como Dom Luiz, Banda Via Jah e Tribo de Jah, e apresentação de capoeira, maculelê e do DJ LF Selector. O Festival que é realizado pela Produtora Naturalmente Sana terá serviço de van gratuito, do estacionamento até o local do evento. Os ingressos são limitados e estão à venda no site Sympla.