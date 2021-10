Gerente do tráfico, na região serrana de Macaé, já possuía uma anotação criminal por tráfico de drogas - Divulgação/PM

Publicado 18/10/2021 19:08 | Atualizado 18/10/2021 19:39

Macaé - A Polícia Militar (PM), prendeu dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, no último sábado (16), por volta das 23h, em Córrego do Ouro, distrito da região serrana de Macaé, no RJ.

Segundo o comando do 32° Batalhão de Polícia Militar (BPM), o flagrante ocorreu, na RJ-162, em frente ao bar do Faustino, quando a equipe em patrulhamento, abordou dois suspeitos em uma motocicleta.

Ainda de acordo com a PM, no momento da abordagem, um dos indivíduos dispensou uma sacola com 123 papelotes de cocaína. O gerente do tráfico da localidade, vulgo "Cabana", de 23 anos, que já possui uma anotação criminal por tráfico de drogas, e outro homem, de 19 anos, sem antecedente criminal, foram presos em flagrante.

Ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes da 128ª Delegacia Policial (128ª DP), para registro dos fatos, permanecendo presos. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.