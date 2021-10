Para agendar a participação no Programa Portas Abertas ou a realização da apresentação "Vilões do Esgoto", os interessados podem ligar para o telefone (22) 99878-0023 - Divulgação

Publicado 19/10/2021 20:37 | Atualizado 19/10/2021 20:45

Macaé - O saneamento básico é um tema fundamental para o futuro do meio ambiente e para a saúde de todos. E neste contexto a coleta e o tratamento de esgoto são fundamentais para a qualidade de vida da população. Porém, em complemento a ampliação e acesso ao sistema de esgotamento sanitário para um tratamento adequado, é necessário incluir o tema no nosso dia a dia. E para contribuir neste aprendizado, a BRK Ambiental, concessionária que atua em Macaé e Rio das Ostras, oferece uma série de recursos para que instituições de ensino e outras organizações representativas possam receber este conteúdo.

Diante da importância do tema, a empresa investe em uma série de ações para garantir que os serviços de esgoto tenham atenção especial. E, por meio do Programa Portas Abertas e da Palestra Interativa Vilões do Esgoto, que é voltada ao público infantil, busca incluir esta pauta nas ações diárias de todos, já que para garantir o tratamento adequado dos efluentes domésticos, algumas mudanças de comportamento podem refletir de imediato neste ciclo. É o caso do descarte de resíduos, que se não forem destinados corretamente podem chegar nas redes de esgoto causando entupimentos e vazamentos.

Mas, o consumo consciente, o descarte sustentável e a separação o lixo da forma correta são apenas algumas das informações fundamentais sobre saneamento básico. E este tema pode ser aprendido de forma simples, com muita interatividade. Isso porque, além de uma palestra com uma linguagem simples e objetiva, os conteúdos ainda podem incluir desde um tour virtual por estações de tratamento a jogos infantis para que as crianças aprendam brincando.

- É fundamental reforçar a importância do saneamento básico e que o tratamento adequado do esgoto auxilia na prevenção de doenças e na qualidade de vida da população. E a BRK valoriza muito essa parceria com educadores e representantes das instituições para que este tema chegue ao máximo de pessoas e transforme nosso comportamento – explica a responsável pela área de Sustentabilidade, Mila Silva.