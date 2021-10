O abastecimento de água foi interrompido devido à alta turbidez da água ocasionada pelas chuva - Divulgação

Publicado 20/10/2021 19:32 | Atualizado 20/10/2021 19:50

Macaé - A população do Sana, distrito serrano de Macaé, está com o abastecimento de água prejudicado. Segundo a Secretaria Adjunta de Saneamento da Prefeitura de Macaé, o abastecimento de água foi interrompido devido à alta turbidez da água ocasionada pelas chuvas.

Ainda de acordo com a gestão municipal, no distrito do Frade, o abastecimento está reduzido, pelo mesmo motivo.



Os moradores podem entrar em contato com o órgão responsável por meio do telefone (22) 2759-5404.