O presidente estadual do partido, Comte Bittencourt, anunciou que Welberth Rezende será candidato a vice-presidente estadual do partido na chapa que será apresentada no Congresso Estadual. - Foto: Waleska Freire.

O presidente estadual do partido, Comte Bittencourt, anunciou que Welberth Rezende será candidato a vice-presidente estadual do partido na chapa que será apresentada no Congresso Estadual.Foto: Waleska Freire.

Publicado 23/10/2021 08:38 | Atualizado 23/10/2021 08:39

MACAÉ - O Congresso Municipal do Cidadania 23, realizado nesta quinta-feira (21), na Câmara Municipal, reconduziu o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, para continuar como presidente do partido, definiu a composição da comissão executiva municipal, dos conselhos fiscal e de ética, e os delegados que irão participar do Congresso Estadual.

O presidente estadual do partido, Comte Bittencourt, anunciou que Welberth Rezende será candidato a vice-presidente estadual do partido na chapa que será apresentada no Congresso Estadual. Comte Bittercout é pré-candidato a deputado estadual nas eleições 2022, e já tem apoio de vereadores e lideranças da base governista do prefeito Welberth Rezende.

“Temos que pensar além de Macaé. Não podemos estar na área do conhecimento com tantas inovações tecnológicas e admitir que milhões de pessoas não consigam completar seus ciclos básicos de educação, sem conseguir ser alfabetizado na idade certa. Os mandatos devem ter espíritos públicos para que sejam de fato mandatos públicos, que sirvam a sociedade e para isso acontecer o papel dos partidos políticos é fundamental. Não iremos atuar no campo do negacionismo, aqui a cidadania é plena. Nos aproximamos de quem pensa como nós, com compromisso político e com a democracia. Macaé tem muito a contribuir com o RJ. Temos que garantir os direitos individuais da sociedade e para isso nos curvamos à urna num processo democrático”, disse o presidente do Cidadania no Rio de Janeiro, Comte Bittencourt, saudando todo diretório.

Welberth Rezende disse que segue a missão do legado de Dr Eduardo e continuará escrevendo a história do partido em Macaé. “Agradecer a todos pela credibilidade, confiança, e acima de tudo união para exercermos juntos o papel dos partidos políticos no Estado democrático brasileiro”.

Como vice- presidente da executiva municipal assumiram: o vereador licenciado e atualmente secretário da Casa Civil, Luciano Diniz , o vereador Alan Mansur e a servidora Flávia Renata. O Congresso contou com a participação do presidente da Câmara, Cesinha, e dos vereadores: Paulista, Rond, Amaro Luiz, Guto Garcia, Alan Mansur, Reginaldo do Hospital, Professor Michel, Rafael Amorim. A mesa contou ainda com o Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Macaé, Luis Henrique Fragoso. Muitos filiados e representantes de outros partidos estiveram presentes no congresso que lotou o auditório da Câmara Municipal.

A trajetória política de Welberth Rezende foi um dos destaques da noite. Comte Bittencourt lembrou que o ex-vereador Dr. Eduardo Cardoso, falecido recentemente vítima da covid-19, sugeriu o nome de Welberth para que o PPS lançasse como candidato a deputado estadual em sua substituição na Alerj. Na ocasião Welberth já despontava como liderança no cenário político por ter sido o vereador mais votado nas últimas eleições. “Welberth usou o número de toda minha história política: 23601”, destacou Comte. Welberth foi eleito Deputado Estadual no Rio de Janeiro no 1º turno em 2018 com mais de 30 mil votos.

O Congresso teve a participação do candidato a eleição suplementar para prefeito do município de Carapebus, Bernard Tavares, do partido Republicanos 10 mas que tem como vice um candidato do Cidadania. O pleito eleitoral acontece dia 7 de novembro e conta com apoio do Cidadania de Macaé. O próximo encontro do grupo político será no Congresso Estadual, cuja data ainda será marcada.