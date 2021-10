A posse de Cesinha na Mesa Diretora aconteceu em Itaperuna, com os representantes das 22 casas legislativas do Norte e Noroeste Fluminense. - Foto: Tiago Ferreira.

Publicado 22/10/2021 17:58 | Atualizado 22/10/2021 18:00

MACAÉ - O presidente da Câmara dos Vereadores de Macaé, Cesinha (PROS), assumiu a vaga de Primeiro Secretário no Parlamento Inter-Regional nesta sexta-feira (22). A posse da Mesa Diretora aconteceu em Itaperuna, com os representantes das 22 casas legislativas do Norte e Noroeste Fluminense.

A iniciativa, formada no último mês, em Campos dos Goytacazes, busca o fortalecimento de políticas públicas e desenvolvimento coletivo das cidades. Cesinha afirma que a inciativa é uma grande oportunidade para buscar apoio nas esperas estadual e federal. "Com certeza, colheremos frutos importantes", afirma.

Nesta semana, os vereadores de Macaé discutiram e votaram o Projeto de Decreto Legislativo 141/2021, da Mesa Diretora, formalizando a Câmara na composição do Parlamento. O vereador Fábio Ribeiro (PSD), de Campos, assume como presidente. Já Sinei do Torresmo (PSC), de Itaperuna, fica como vice. Em seguida, Cesinha é o primeiro secretário e Joel Enfermeiro (PSC), de Italva, o segundo secretário.

As Câmaras dos municípios participantes criaram, ainda, um grupo entre as procuradorias para elaborar um Regimento Interno, que estabelece o andamento das atividades. No dia 14, uma reunião foi realizada em Campos para acelerar os trabalhos.

O procurador-geral do Legislativo de Macaé, Roan Flores de Lima, esteve presente e colaborou com análises jurídicas sobre o documento. No encontro, surgiram propostas para a criação de comissões temáticas, além de transformar a sede d Parlamento em itinerante, com a base das atividades no município do presidente que estiver com mandato em exercício.