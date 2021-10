Encontro acontece na Câmara Municipal com a presença prefeito de Macaé e presidente do partido Cidadania, Werlberth Rezende e do presidente estadual do partido e ex-deputado federal Comte Bittercourt. - Foto: Bruno Campos/Secom.

Publicado 21/10/2021 13:58 | Atualizado 21/10/2021 13:59

MACAÉ - Macaé sedia, nesta quinta-feira (21), o Congresso Municipal do partido Cidadania. O evento acontece na Câmara Municipal, das 18h às 20h, localizada na Virgem Santa e firma a liderança da sigla no estado. O prefeito de Macaé e presidente do partido Cidadania, Werlberth Rezende, fez a convocação e convidou o presidente estadual do partido e ex-deputado federal Comte Bittercourt. Na pauta do encontro, a eleição de novos diretórios e a discussão da declaração de posicionamento político do partido, sem prejuízo de outros temas que as Comissões Executivas desejem incluir.