Publicado 25/10/2021 01:03

Macaé - Cursos profissionalizantes e programas de ensino sobre novas práticas de cultivo da terra e produção pesqueira serão direcionados aos pequenos produtores rurais de Macaé que atuam também na agricultura familiar. A grade e extensão das aulas já estão sendo preparadas pela equipe da Secretaria Municipal de Agroeconomia, com previsão de início das aulas e atividades em janeiro de 2022.

“O nosso objetivo é ajudar o pequeno produtor rural de Macaé a planejar a sua produção e diversificar as atividades, sendo o principal beneficiado da aquisição da merenda escolar, que prevê anualmente cerca de R$ 13 milhões em verbas para a compra de verduras, hortaliças e frutas diretamente da agricultura familiar. Precisamos desenvolver também a piscicultura, e garantir que o pescado produzido por essas famílias faça parte do prato servido aos nossos alunos”, destaca o prefeito.

Através do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), 36 cursos serão oferecidos com objetivo de aprimorar técnicas de plantio, cuidado de animais e beneficiamento da produção, tornando a atividade realizada por famílias de pequenas propriedades e assentamentos rurais, ainda mais potente e variada.

Entre os cursos, também está previsto o ensino de práticas para o desenvolvimento da piscicultura, com base na produção de pescado de água doce. A estratégia visa estimular a atividade e garantir oferta para aquisição da merenda escolar.