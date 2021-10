O programa de estágio remunerado da Câmara de Macaé tem o objetivo de oportunizar experiência no mercado de trabalho aos estudantes do município - Tiago Ferreira

Macaé - A Câmara Municipal de Macaé lançou o Programa de Estágio Remunerado para estudantes universitários. Neste primeiro momento, serão 3 vagas disponíveis para alunos do curso de Direito e uma vaga para Ciências Contábeis. As inscrições serão gratuitas pelo site www.cmmacae.rj.gov.br. E, estarão abertas de 3 a 9 de novembro. O edital será publicado nesta sexta-feira (29), em Diário Oficial do Município (DOM).

“Não podemos pensar no desenvolvimento da nossa cidade sem gerar oportunidades a quem está iniciando a vida profissional”, afirmou o presidente do Legislativo. “Acredito que essa iniciativa irá inspirar outras instituições, públicas e privadas, a abrirem portas para quem precisa de experiência para construir uma carreira de sucesso”, acrescentou o primeiro vice-presidente, Edson Chiquini (PSD).

Já o primeiro secretário, Professor Michel (Patriota), mencionou a qualificação do serviço público. “Diante da crise atual, queremos contribuir com políticas que apoiem nossos jovens no mercado de trabalho”. O segundo secretário, Tico Jardim (Pros), também participou do evento.

A remuneração para os futuros estagiários da Câmara de Macaé é de um salário mínimo e meio, cerca de R$ 1.650,00, tendo direito ao décimo terceiro. Sem benefícios. Valor previsto na resolução aprovada em fevereiro de 2019. As provas serão realizadas no dia 28 de novembro, no Palácio do Legislativo Natálio Salvador Antunes, localizado na Rodovia Christino José da Silva Júnior, s/n, Virgem Santa, Macaé-RJ.

Critérios

O primeiro critério para seleção dos inscritos será o Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA), ou seja, as notas obtidas pelos alunos em seus cursos. Estão aptos a participarem do processo seletivo, alunos com CRA acima de 7, que estejam, pelo menos, no sétimo período de Direito e sexto período de Ciências Contábeis.

Serão selecionados os 40 maiores CRAs do curso de advocacia, e os 20 melhores de contabilidade. Esses candidatos poderão fazer as provas, que serão desenvolvidas, aplicadas e corrigidas pela banca, constituída de servidores administrativos e jurídicos da própria Câmara. A banca elaborará questões ligadas às demandas do Legislativo. Caso haja empate, o mais velho terá vantagem.

Um dos requisitos para o estagiário contemplado se manter no programa, será manter o CRA na média 7. Abaixo disso, a Câmara poderá substituí-lo pelo próximo classificado. O prazo do contrato de estágio é de 6 meses, podendo ser renovado por 2 anos, seguindo a Lei do Estágio.

O legislativo macaense também afirmou que, de acordo com as demandas internas, o objetivo dos parlamentares é ampliar as vagas e modalidades das graduações para o projeto.

O anúncio do concurso foi feito via coletiva de imprensa presencial e também de forma online, ao vivo, pela mídia social do presidente da Casa, vereador Cesinha (Pros), na tarde desta segunda-feira (25). O vídeo está disponível no link: https://www.instagram.com/p/CVdeqfclOzH/.