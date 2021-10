De acordo com a Polícia, os dois marginais já têm histórico sujo com o crime, com anotações criminais registradas - Divulgação/Moisés Bruno

Macaé - A equipe do 32° Batalhão de Polícia Militar (BPM) sofreu um ataque por arma de fogo, neste sábado (23), por volta das 23h, no Centro de Macaé-RJ. A guarnição que atuava na Praça Veríssimo de Melo, foi surpreendida por tiros vindos de dois elementos, que passaram em uma moto pelo local.

Segundo informações da PM, após ser alvejada, a equipe pediu reforço para o patrulhamento ostensivo. Imediatamente, foi realizado um cerco tático, e os indivíduos passaram por outra viatura e realizaram novos disparos, atingindo o para-brisa da viatura. A guarnição revidou a agressão.



Após terem fracassado na fuga, a moto dos marginais caiu em uma curva, próximo da entrada da comunidade da Hova Holanda, onde foram abordados, já caídos ao solo.

De imediato, os suspeitos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Público Municipal Dr. Fernando Pereira da Silva (HPM), para atendimento médico. Com os acusados foram encontrados: uma Pistola Glock calibre 9mm; 11 munições deflagradas de 9mm; um carregador; uma moto e um aparelho celular.

Ainda de acordo com a Polícia, os dois acusados já têm histórico sujo com o crime. O primeiro acusado, possui duas anotações criminais: associação para a produção e tráfico e condutas afins e posse e cultivo. O segundo acusado, possui três anotações criminais: uma por tráfico de drogas e condutas afins e duas por associação para produção e tráfico e condutas afins. Ambos não possuíam mandado em aberto.

Os indivíduos foram encaminhado à 123ª Delegacia Policial (123ª DP), para registro dos fatos, onde permaneceram presos e o material apreendido pela Polícia Civil.