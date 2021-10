O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil - Divulgação/32º BPM

O material apreendido foi apresentado à Polícia CivilDivulgação/32º BPM

Publicado 27/10/2021 16:56 | Atualizado 27/10/2021 17:09

Macaé - Um homem de 46 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso no início da tarde desta terça-feira (26), por ameaçar sua esposa com uma espingarda, dentro de casa. O flagrante aconteceu na Estrada Principal de Glicério, distrito da região serrana, de Macaé-RJ.



A Polícia Militar (PM) foi acionada por pessoas que ouviram as ameaças. De acordo com a PM, a guarnição imediatamente procedeu ao local, onde em contato com a vítima, confirmou a denúncia e encontrou a arma, sem numeração e 4 munições calibre 22.

Segundo o comando do 32° Batalhão de Polícia Militar (BPM), o acusado já possuía anotação criminal por lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo, e, que ao ser indagado sobre a espingarda, assumiu ser o dono da arma.



O indivíduo foi encaminhado à 123ª Delegacia Policial (123ª DP), para registo dos fatos, onde permaneceu preso, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.