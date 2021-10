Clientes da Cedae, que estão adimplentes, podem solicitar o atendimento gratuito do caminhão pipa da empresa, pelo 0800-282-1195 - Meramente Ilustrativa

Publicado 27/10/2021 19:35 | Atualizado 27/10/2021 19:38

Macaé - Pelo menos quatro bairros, do município de Macaé-RJ, ficaram sem água, nesta quarta-feira (27). Moradores do Parque Aeroporto, Centro, Visconde, Barra e Granja dos Cavaleiros, afirmaram que em algumas casas, a água parou de cair nas torneiras desde a noite de terça (26).

Segundo a companhia responsável pelo abastecimento de água na cidade, a Cedae, o sistema de abastecimento do município de Macaé passou por manutenção emergencial durante o fim de semana, o que exigiu a suspensão temporária do abastecimento.

Ainda de acordo com a concessionária, durante o processo de retomada, houve queda no fornecimento de energia elétrica, que impactou a operação de produção de água, que só normalizou no fim desta manhã.

A Cedae afirmou que, o abastecimento será normalizado ao longo da noite desta quarta (27).

O superintendente regional da Cedae, Fernando Arruda, explicou que, "os clientes da Cedae, que estão adimplentes, ou seja, com as contas de água em dia, podem solicitar o atendimento gratuito do caminhão pipa da empresa, pelo telefone 0800-282-1195. O Callcenter funciona 24h, todos os dias da semana", afirmou.