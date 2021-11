Para se cadastrar é necessário enviar dados pessoais para o e-mail do Pré Vestibular Social [email protected] - Imagem Meramente Ilustrativa

Publicado 01/11/2021 10:46 | Atualizado 01/11/2021 11:01





As inscrições poderão ser feitas entre os dias 1° e 8 de novembro, pelo email: [email protected]. O exame será aplicado em dois fins de semana nos dias 21 e 28 de novembro. Os participantes que se inscreveram na segunda chamada do Enem, que ocorreu entre 14 a 26 de setembro, terão outra data de aplicação. Deste modo, quem se inscreveu nesse prazo vai realizar o exame em 9 e 16 de janeiro de 2022. Macaé - Quem pretende se candidatar a alguma faculdade, pode ficar atento. Em função do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem-2021), que será aplicado em janeiro de 2022, e também aos vestibulares que não utilizam a nota do exame nacional, o Pré-Vestibular Social oferecido pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Macaé vai abrir um novo cadastro para aqueles que desejam participar do intensivão.. O exame será aplicado em dois fins de semana nos dias 21 e 28 de novembro. Os participantes que se inscreveram na segunda chamada do Enem, que ocorreu entre 14 a 26 de setembro, terão outra data de aplicação. Deste modo, quem se inscreveu nesse prazo vai realizar o exame em 9 e 16 de janeiro de 2022.

Para se cadastrar é necessário enviar dados pessoais para o email do Pré Vestibular Social (nome completo, e-mail, telefone, identidade, CPF, nomes de pai e mãe completo, endereço e declaração escolar ou de trabalho).Vale lembrar, que o turno da noite é reservado para candidatos que trabalham. Logo, os que optarem por esse turno, devem apresentar uma declaração que comprove o emprego.



Com o lema "A universidade mais perto de você", o Pré- Vest conta com 385 alunos matriculados nos turnos da manhã, tarde e noite, sendo que o período noturno é destinado para quem trabalha fora .



O curso é reconhecido por promover a inclusão dos que não têm condições de pagar cursinhos preparatórios e também para aqueles que estão longe dos estudos e desejam ingressar em uma faculdade.



O módulo conta com atuação de um grupo especializado de professores da rede municipal. Antes de ingressar no Pré-Vestibular Social, os alunos participam de palestras direcionadas sobre vestibular e orientação vocacional. Além disso, os alunos que não justificarem cinco faltas nas aulas não poderão frequentar o curso. O Pré-Vest funciona na Cidade Universitária, à Rua Aloísio da Silva Gomes, Granja dos Cavaleiros.



Enem - A edição regular de 2021 do Enem acontece nos dias 21 e 28 de novembro, com 3.109.762 candidatos que tiveram a inscrição confirmada. Desde 2020, o participante pode escolher entre fazer o exame impresso ou o Enem Digital, com provas aplicadas em computadores, em locais de prova definidos pelo Inep.