O município registra também mais de 5,7 mil vacinados com a Dose de ReforçoDivulgação

Publicado 02/11/2021 07:00

Macaé - A Prefeitura de Macaé divulgou, nesta semana, que a vacinação contra a Covid-19 no município avançou e já registra mais de 127 mil pessoas imunizadas com duas doses ou dose única. Os números correspondem a 49% da população geral. As vacinas seguem disponibilizadas nesta semana, de acordo com o calendário municipal.

No geral, mais de 181 mil pessoas receberam a Primeira Dose no município, o que corresponde a 70% da população geral. O município registra também mais de 5,7 mil vacinados com a Dose de Reforço.

Em Macaé, a Secretaria Municipal de Saúde mantém em dia o calendário de aplicação da Segunda Dose, além de intensificar a campanha e ampliar os polos de atendimento para garantir à população o esquema vacinal completo.

“Todos os nossos esforços asseguram à população o acesso às duas doses de vacinas contra a Covid-19, de acordo com o estoque que recebemos. Quem ainda não se vacinou ou está com o calendário atrasado, pode procurar dentre as unidades de saúde que participam da campanha de vacinação, a mais próxima de sua residência”, informa a Secretária Municipal de Saúde, Liciane Furtado.

Acompanhe o calendário de vacinação contra a Covid-19 nas redes sociais e site oficial da prefeitura.