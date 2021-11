A programação contou com aulão de Fitdance, homenagem ao grupo Renascer Mulheres que Venceram o Câncer, além de exames de oftalmologia - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 02/11/2021 08:00

Macaé - Com diversas atividades culturais, saúde, esportivas e conscientização, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, em parceria com as Secretarias Adjunta de Pesca e Aquicultura, Turismo e de Cultura, encerrou a programação do mês alusivo ao Outubro Rosa. O evento, que aconteceu neste sábado (30) no Mercado Municipal de Peixes, buscou engajar a população para a prevenção do câncer de mama.

Para a primeira-dama, Quelen Rezende, a iniciativa é fundamental para levar orientação às mulheres e, também, aos homens. “A prefeitura realizou uma programação especial durante todo o mês. O intuito é destacar a importância do cuidado contínuo. Terminamos o Outubro Rosa e, agora, estamos começando o Novembro Azul, que irá destacar a importância para os homens realizarem o exame de prevenção ao câncer de próstata”, frisou.

O secretário adjunto de Pesca, Jair Gomes de Barcelos, afirmou que a ação reuniu trabalhadores e consumidores do local para mostrar a importância da prevenção. “Na noite desta sexta-feira (29) , realizamos uma iluminação especial Mercado Municipal de Peixes com a cor rosa. Já neste sábado, recebemos a comunidade com um café da manhã e outras atividades para um momento de reflexão”, disse.

O evento contou, ainda, com palestra do oncologista Flávio Antunes. Ele destacou a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura da doença. A doméstica Ediléia Vilas Boas, 45 anos, afirmou que está curada do câncer de mama há seis anos. “Atualmente, faço tratamento de seis em seis meses e agradeço pela oportunidade de ter vencido essa barreira”, ressaltou.

A programação teve, também, aulão de Fitdance, homenagem ao grupo Renascer Mulheres que Venceram o Câncer, além de exames de oftalmologia, apresentação dos alunos da capoeira do Polo de Cultura Fronteira, feira de artesanato, recreação e praça de alimentação. “O evento finaliza as atividades do Outubro Rosa com uma parceria de diversas secretarias da prefeitura. Essas ações fortalecem a luta pela prevenção do câncer de mama”, disse o coordenador da ação, Leandro Riscado.