Em Macaé, foi aprovado na semana passada o projeto de lei para regulamentar a instalação de novas antenas de telecomunicações - Divulgação

Em Macaé, foi aprovado na semana passada o projeto de lei para regulamentar a instalação de novas antenas de telecomunicaçõesDivulgação

Publicado 03/11/2021 21:30 | Atualizado 03/11/2021 21:32

Macaé - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai realizar nesta quinta-feira (4) em Brasília, a primeira sessão de abertura e análise do leilão do 5G. Foram recebidas 15 propostas de empresas e consórcios interessados em explorar a tecnologia no país. No primeiro grupo estão: Vivo, Tim e Claro, as três maiores operadoras de telefonia do Brasil. A tecnologia promete uma revolução: conexão com velocidade ultrarrápida, avanços de tecnologias e a possibilidade de conectar muitos objetos à internet ao mesmo tempo.

Em Macaé, foi aprovado na semana passada o projeto de lei de autoria do vereador professor Guto Garcia para regulamentar a instalação de novas antenas de telecomunicações, fundamental para que a cidade esteja entre os locais de prioridade na instalação. No RJ, o presidente do partido Cidadania, professor Comte Bittencourt, prossegue seu trabalho de conscientização dos gestores nos municípios para que priorize a universalização do acesso à internet para o ano letivo de 2022. “A Educação 5G será uma revolução, se for para todos”.

Comte explica que a Educação 5G precisa ser de fato universalizada, para não abrir um fosso ainda maior entre ricos e pobres no país. “Precisamos estar atentos para garantir igualdade de oportunidades para todos os brasileiros. Ainda existem dúvidas se o acesso à nova tecnologia de fato chegará a todas as escolas, inclusive as de difícil acesso, e qual será a prioridade da educação pública no cronograma de implantação. Após dois anos do ensino remoto e com todas as mudanças nas metodologias de ensino durante a pandemia, é preciso priorizar a implantação de internet e compra de computadores para as unidades de ensino. Estive à frente da Secretaria de Estado de Educação até maio de 2021 e acompanhei o ingresso de novas tecnologias no ambiente escolar, mas nada que se compare ao que está por vir nos próximos anos com a chegada da Educação 5G ”.

Vereador e líder do governo em Macaé, Guto Garcia, destaca que o início das operações no segundo semestre de 2022, pode provocar uma mudança radical na forma de ensinar e aprender. Os estudantes poderão ter acesso instantâneo a conteúdos audiovisuais, realizar aulas no ambiente da realidade virtual ou receber conteúdos personalizados com o emprego da inteligência artificial. Como resultado, podemos esperar aulas mais dinâmicas e divertidas, aumentando o engajamento e o interesse no aprendizado.