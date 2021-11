Siena branco continha 3.141 pinos de pó branco e 3.970 buchas de erva seca picada - Divulgação/PM

Publicado 04/11/2021 22:46 | Atualizado 04/11/2021 22:59

Macaé - Equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prendeu três homens e apreendeu um veículo Siena branco, placa LRT4E44, com 3.141 pinos de pó branco e 3.970 buchas de erva seca picada. O carro estava estacionado próximo ao Terminal Rodoviário, no bairro Lagomar, em Macaé - RJ. O flagrante aconteceu na Av. Quissamã, na madrugada desta quinta-feira (4), por volta das 2h.



Segundo a Polícia Militar, ao abordar dois homens com atitudes suspeitas no interior do carro, e logo após, revistar o veículo, foi encontrado no porta malas, farta quantidade de material entorpecente.

Ainda de acordo com o 32º BPM, os suspeitos disseram aos policiais, que estavam esperando por uma pessoa que iria no local buscar as drogas. Após a revista, outros dois homens em uma moto, se aproximaram efetuando disparos com arma de fogo, na direção da equipe policial, que mediante a situação, revidou o ataque.

O carona da moto caiu no chão, e o homem que pilotava fugiu. O indivíduo da garupa e os outros dois ocupantes do carro foram presos.



Os homens e o material foram encaminhados à 123ª DP.