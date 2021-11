Ana Lídia competiu com outras 14 mulheres, a modalidade que envolveu atividades de natação (1500m), bicicleta (27km) e corrida (6,5km) - Arquivo Pessoal

Macaé - O município de Macaé - RJ, conhecido pela sua natureza convidativa aos esportes radicais e ao ar livre, foi muito bem representado na competição realizada recentemente em Paraty, costa verde do RJ. A atleta Ana Lídia Pereira Carneiro (33) ganhou a competição esportiva X-Terra, na modalidade Triathlon.

Realizada no dia 23 de outubro, a modalidade que Ana Lídia competiu, com outras 14 mulheres, envolveu atividades de natação (1500m), bicicleta (27km) e corrida (6,5km).

A atleta agradeceu a torcida de seus conterrâneos: “Conquistar o primeiro lugar foi emocionante. O sentimento de gratidão é uma realidade. Agradeço a todos que me incentivaram e torceram por mim. Estou muito feliz por representar minha cidade”, disse.

Sobre a atleta - Formada em Administração e no último período de Educação Física, Ana Lídia demonstrou desde muito cedo o gosto pelo esporte em geral. Iniciou sua paixão pela atividade física no time de voleibol do Macaé Esporte. Atualmente, estagia no box de CrossFit ‘Xlife’ e é atleta da equipe de corrida ‘Supera’.

Moção de Aplausos - O deputado estadual, macaense, Chico Machado (PSD), solicitou uma moção de aplausos, louvor e congratulações, para Ana Lídia, pelo seu desempenho como atleta e ativismo no esporte em Macaé. A honraria será votada, em breve, na plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).