O Centro Macaé de Cultura está localizado na Av. Rui Barbosa, 780, Centro - Divulgação

Publicado 05/11/2021 11:38 | Atualizado 05/11/2021 11:49

Macaé - Música, poesia, homenagens e artesanato estão na programação comemorativa do ‘Dia Nacional da Cultura’, 5 de novembro. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, promoverá as atividades no Centro Macaé de Cultura, av. Rui Barbosa, 780, Centro da cidade, em frente ao Teatro Municipal de Macaé, das 16h às 18h.

Há menos de três meses à frente da Secretaria de Cultura, Leandro Mussi manifesta a satisfação de fazer parte de um momento importante do cenário cultural da cidade, a implementação da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc (14.017/20), reeditada este ano. “É um grande desafio, mas sabemos que colheremos bons resultados com participação ativa dos ‘fazedores culturais’ de Macaé”, disse.

A programação começa, às 16h, com apresentações de músicos da Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (Emart), interpretando repertório de música popular. Às 17h, começará um sarau de poesia com a presença de poetas da cidade e declamação de poemas da coletânea macaense ‘Palavra Expressa’. Ainda, às 17h30, haverá a ‘Homenagem aos Fazedores de Cultura’, representados pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais de Macaé (CMPCM), na pessoa do presidente, Rubem Almeida. Artesãos macaenses exporão seus produtos durante todo o evento.

O Dia Nacional da Cultura foi instituído como homenagem ao conselheiro Ruy Barbosa, nascido a 5 de novembro de 1849.