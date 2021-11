Ana Paula Carvalho Menezes, é ‘mãe de pet’, da cadelinha ‘Bela Menezes’. Bela tem perfil no instagram (@oficialbelamenezes), com quase 6 mil seguidores - Arquivo Pessoal

Macaé - Considerados, muitas das vezes, como parte da família, os animais de estimação vão além de uma boa companhia em casa, ou vigias do quintal. A relação entre os bichos e os seres humanos criam laços profundos de companheirismo para todas as horas. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil é o terceiro país do mundo com a maior população de animais domésticos.



Pensando nisso, o Macaé Convention Bureau, divulga os estabelecimentos ‘pet friendly’ da cidade, termo utilizado para informar aos seus clientes, que os bichinhos são bem-vindos ao local.



Para a empresária Fabiana, responsável pelo pet shop ‘Pet Mania Clube’, o momento de quarentena intensificou a relação das pessoas com seus pets, e, com isso, aumentou a necessidade da companhia dos bichinhos nos momentos de lazer:



“Para algumas famílias, estar com seu pet, tornou-se indispensável. E, os estabelecimentos comerciais que adotarem a política pet friendly terão um diferencial frente à concorrência! A essência do pet friendly é entender que os animais de estimação fazem parte da família de seus clientes”, ressaltou.



Tania Navega, do Mania de Bicho Pet Shop, acompanha o pensamento de Fabiana, e criou uma forma de incentivar os comércios a adotarem as políticas pet friendly. O selo ‘Pet Friendly Mania de Bicho’ foi criado por sua empresa, e é entregue aos comércios que adotam o modelo amigos do pet. A empresa usa suas redes sociais para divulgar os estabelecimentos aptos para bem receber os animais.



Hotéis, lojas, restaurantes e shoppings centers adotam essa modalidade de atendimento ao público, que faz questão de resolver tarefas e passear por aí, com seu cão ou gato. Em Macaé, estabelecimentos abrem suas portas para receber, com muito cuidado e carinho, os bichinhos.



Para aqueles que desejam viajar com destino ao município de Macaé, e não abrem mão de levar o conhecido, como “melhor amigo do homem”, veja os hotéis Pet Friendly disponíveis em Macaé:



Ramada e Dubai aceitam pets de até 5kg. Paradiso e Glória Garden hospedam os bichinhos de até 10kg. Os hotéis Comfort Suites e Ibis recebem animais de estimação de até 15 kg. Já o Hyatt Place admite animais de até 25 kg, e, fazem questão de dizer que vão além das estrelas, pois são um “Hotel 4 Patas”.



“Que o nosso hotel sempre foi amigo do seu melhor amigo você já sabia, não é mesmo? Mas agora temos o reconhecimento e o selo Pet friendly - Amigo pet! ”, divulgou o Hyatt em sua rede social.



Para mais informações sobre as regras que precisam ser cumpridas, na hora da hospedagem com o pet, o indicado é conferir com o setor de reservas do hotel escolhido.



Segundo moradores da cidade, alguns restaurantes também acomodam muito bem os bichinhos. É o caso do Feito com Arte, Ilhote Sul e Durval Gastronomia. O Bar da Boca, o Açaí Beach, as padarias Forno e Flor de Liz e a sorveteria Cuor de Crema também são adeptas ao Pet Friendly.





Nas fotos publicadas, a pet Bela, demonstra ser mais que um bichinho de estimação, é como filha e parceira da sua dona. Fotogência, Bela parece ser muito sentimental e adora viajar.



Ana Paula afirmou que sua convivência com Bela, é maravilhosa. “Ela é carinhosa com as pessoas, principalmente com as crianças, e não estranha ninguém, dorme comigo, me acorda sempre às 7h com uma alegria, diferente de alguns humanos”, disse.



Ana Paula é uma militante da causa Pet Friendly nos estabelecimentos comerciais de Macaé, e diz que sua cachorrinha a acompanha em, praticamente, tudo. "Viajamos direto, de ônibus, carro e avião. Na cidade, nós frequentamos a sorveteria Calebito; o restaurante Durval Gastronomia; o Shopping Plaza Macaé - que hoje, depois da minha solicitação, criaram um local específico para nós, pais de pet, podermos lanchar junto dos nosso filhos. Um deck ao lado da entrada da praça de alimentação -; a lanchonete Praya Sucos e Sanduíches; E a creperia Honey Bee, esses são dez, a gente chega lá, e eles já trazem a vasilha de água e petiscos para a Bela", explicou Ana Paula. Acrescentando que, no Shopping Plaza Macaé, as lojas Havana, Yumy cake e Cheirin Bão, recebem muito bem os pets. As regras do shopping estão disponíveis no site: https://www.shoppingplazamacae.com.br/pet-friendly/

Ana disse ainda que, infelizmente, as pessoas ainda têm a cabeça fechada para o mundo pet. "Já me olharam com cara de nojo, quando cheguei com a Bela, em alguns lugares, mas acredito que todos os estabelecimentos deveriam ter um local, pelo menos uma mesa especial, para levarmos nossos filhos pet conosco. Garanto que têm muitos animais, mais educados, que muitas crianças por aí", defendeu, a mãe da cachorrinha Bela Menezes.

Ana disse ainda que, infelizmente, as pessoas ainda têm a cabeça fechada para o mundo pet. “Já me olharam com cara de nojo, quando cheguei com a Bela, em alguns lugares, mas acredito que todos os estabelecimentos deveriam ter um local, pelo menos uma mesa especial, para levarmos nossos filhos pet conosco. Garanto que têm muitos animais, mais educados, que muitas crianças por aí”, defendeu, a mãe da cachorrinha Bela Menezes.



Regras da Anvisa para transformar estabelecimentos em Pet Friendly



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) exige que algumas normas sejam cumpridas pelos negócios da alimentação que aderem ao Pet Friendly. Como por exemplo: Dispor de um espaço externo para acomodar os animais domésticos; Ter um ponto de água na área externa para abastecer os recipientes; Contratar um profissional exclusivo para a limpeza do local.



Além disso, outras medidas também devem ser tomadas para adequar o restaurante ao novo público, como: Oferecer bebedouros com água fresca e comedouros com ração; Disponibilizar saquinhos de lixo e coleiras; Instalar ganchos para prender as coleiras.



Em todos os casos, o bom senso sempre prevalecerá, se o pet não for acostumado a frequentar ambientes com outros animais ou muito movimentados, é melhor não levá-los para evitar contratempos e prevalecer o bem estar de todos.