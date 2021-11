Programa trabalha inovação aberta na prática juntando BRK, Waterlution, CESAR e startups para acelerar oportunidades de inovação, baseadas em desafios reais da sociedade - Divulgação

Publicado 11/11/2021 11:25 | Atualizado 11/11/2021 11:36

até 14 de novembro para se inscreverem. Macaé - A BRK Ambiental, concessionária privada de saneamento básico presente em mais de 100 municípios brasileiros, em parceria com a ONG canadense Waterlution e o centro de inovação CESAR, segue com inscrições abertas para o Programa Waterlution BRK Acelera. A, iniciativa apoia startups e empreendedores na criação de soluções direcionadas ao setor de saneamento básico e os interessados podem acessar o site https://materiais.cesar.org.br/brk-acelera

O objetivo do projeto é conectar startups e empreendedores a mentores e profissionais experientes do setor de saneamento. A proposta é estimular novas ideias para o desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de sanar os problemas relacionados aos serviços de água e esgoto no Brasil.

Para participar do projeto, as equipes devem ser compostas por pelo menos duas pessoas. No ato da inscrição, os interessados em participar do “Waterlution BRK Acelera” devem apresentar suas sugestões de projetos no formulário eletrônico disponibilizado no site do programa.

A partir das inscrições, os projetos serão avaliados de acordo com perfil e disponibilidade do time, aderência ao projeto, grau de viabilidade de aplicação, grau de impacto, modelo de negócio e gestão, maturidade da solução e alinhamento com as diretrizes Waterlution. Entre essas diretrizes estão facilitar e estimular a colaboração regional e global, ampliar a mobilização global do conhecimento sobre a água/saneamento e apoiar a comunidade global para avançar em direção aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU) relacionados a saneamento, segurança hídrica, clima e equidade.

No total, seis equipes serão selecionadas para participar do programa. Os projetos escolhidos serão apresentados em 24 de novembro. Após a seleção, ao longo de aproximadamente três meses, os participantes acompanharão uma série de atividades on-line, com transmissão ao vivo e focadas na aceleração dos projetos e validação das ideias e soluções. O objetivo dos encontros virtuais é estabelecer contatos com outros empreendedores e especialistas do setor, por meio de workshops e mentorias individuais e coletivas focadas em temas profissionais e técnicos.

Promoção da inovação

A partir dos encontros, de acordo com a viabilidade das ações, os projetos serão avaliados individualmente, e podem receber apoio financeiro dos organizadores do Waterlution BRK Acelera ou serem convidados para ações de parcerias.

- Valorizamos muito as parcerias com as startups no sentido de promover a inovação nas nossas operações, principalmente quando relacionadas às práticas de ESG, e destacamos a oportunidade de oferecer uma visão corporativa abrangente e prática aos empreendedores, a partir da nossa expertise como uma das empresas líderes em saneamento no país - afirma Carlos Almiro de Magalhães Melo, head de Sustentabilidade e Gestão de Riscos da BRK.

- Durante os cinco anos de trabalho da Waterlution no Brasil, experimentamos diretamente o incrível conhecimento técnico, a capacidade de inovação e o compromisso dos jovens líderes da água e do clima do país na vanguarda das mudanças. Nossa parceria de longa data com a BRK e o CESAR se aprofunda com este novo programa e aumenta nossa capacidade de colaborarmos juntos, o que aumentará nosso impacto coletivo e soluções com as startups incluídas no BRK Acelera” - complementa Karen Kun, Presidente e Fundadora da Waterlution.

- O programa trabalha inovação aberta na prática juntando BRK, Waterlution, CESAR e startups para acelerar oportunidades de inovação, baseadas em desafios reais da sociedade. Assim, ampliamos a oportunidade para quem empreende nessa área, que terão seus projetos apoiados por especialistas das mais diversas áreas de inovação, empreendedorismo e especialistas do Setor – finaliza Renata Sellaro, coordenadora de Projetos de Empreendedorismo do CESAR.