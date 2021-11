O Índice de Desempenho Ambiental (IDA), para o setor de infraestrutura de transportes, verifica a evolução qualitativa e o comprometimento socioambiental das empresas - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 11/11/2021 11:14 | Atualizado 11/11/2021 11:19

Macaé - As boas práticas em gestão ambiental são primordiais na administração da Zurich Airport Brasil e como reconhecimento de suas ações em prol do tema, o Aeroporto de Macaé foi o vencedor do Prêmio Via Viva 2021 na Categoria Aeroportuária - Grupo C-I, promovido pelo Governo Federal.

A apuração usa como base o Índice de Desempenho Ambiental (IDA) para o setor de infraestrutura de transportes. O IDA verifica a evolução qualitativa e o comprometimento socioambiental das empresas e serve de parâmetro para avaliar a eficácia e a qualidade da gestão ambiental nos empreendimentos do setor.

Dentre as diversas práticas adotadas no Aeroporto de Macaé que ganharam destaque, está a gestão de resíduos sólidos, com a implantação da coleta seletiva, treinamentos ambientais internos e o encaminhamento do resíduo reciclável para ONGs de reciclagem. Outro pilar de iniciativas é a energia. O terminal conta com um sistema automático para monitoramento do consumo e temperatura dos equipamentos eletroeletrônicos e eletromecânicos do aeroporto, contribuindo para redução do consumo energético.

Além disso, o aeroporto também possui ações de conservação e reutilização da água. A administradora instalou torneiras com fechamento automático, mictórios acionados por infravermelho e descargas com duplo acionamento nos sanitários, contribuindo para a redução do consumo de água.

A premiação aconteceu durante a 5ª edição do Via Viva - Seminário Socioambiental em Infraestrutura de Transporte, que, ao todo, reconheceu sete projetos ligados à infraestrutura de transportes no país.