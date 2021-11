A Hotelaria é um dos setores que mais movimentam a economia no Brasil - Divulgação

Publicado 09/11/2021 08:00 | Atualizado 09/11/2021 11:25

Macaé - Comemorado nesta terça-feira, 9 de novembro, o Dia do Hoteleiro é muito valorizado pelos profissionais do segmento, em Macaé - RJ. Com o objetivo de homenagear a classe de trabalhadores, que tem a função de proporcionar uma boa qualidade de serviços para os hóspedes nos hotéis, associados do Macaé Convention & Visitors Bureau informaram ao O DIA, as perspectivas do mercado de hospedagens na cidade. Confira:



Filippe Moreira, Diretor Hotelaria, do Macaé C&VB afirmou que, é fundamental o reconhecimento e valorização do Hoteleiro, que dedica sua carreira ao desenvolvimento dos serviços, pensando sempre no próximo de forma a surpreendê-lo.

A gerente geral, no Hotel Hyatt Place Macaé, Paula Lima reiterou que, exaltar os profissionais da Hotelaria é reconhecer a importância e relevância da categoria no mercado do Turismo e Entretenimento. Acrescentando que, para a retomada do turismo em 2022, sua equipe está focada no comportamento do viajante pós-pandemia:



"Seguimos atentos a todos os protocolos sanitários, porém acredito que a grande tendência para o futuro do Turismo, são os destinos exploratórios, com mais conectividade com a natureza e desconexão com o mundo virtual. É necessário contagiar os colaboradores e incentivá-los a compreender o novo formato de serviços flexíveis e híbridos, uma vez que as pessoas irão buscar o contato social aliado à praticidade da tecnologia", explicou Paula.

Para a alta temporada, que se inicia junto das férias de Verão, Paula disse que estão recebendo diversas cotações para grupos durante os feriados e em outras datas. “Acredito que teremos uma temporada movimentada, com muitos clientes vindos de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. O avanço da vacinação proporcionará um Turismo mais seguro e trará mais tranquilidade. Estamos muito otimistas para 2022”, pontuou.



Para Bruno Romão, gerente geral do Royal Urban, o dia do hoteleiro representa a parcela importantíssima que o setor desenvolve na economia, gerando trabalho e renda. Bruno contou que, com a parada na pandemia, foi possível investir em conforto e dar uma repaginada nos ambientes do hotel:



“Passamos por uma grande reestruturação em todo o nosso conceito. Investimos em treinamentos de pessoal, com foco no atendimento ao público de Turismo de Lazer e Turismo Corporativo”, afirmou.



Para o novo capítulo do Turismo pós-pandemia, o Royal Urban vai apostar na personalização do serviço, buscando elevar o nível de atendimento, para que os clientes se sintam sempre em casa. "Estamos buscando, junto ao Macaé C&VB e parceiros receptivos da cidade, opções de lazer que possamos oferecer aos nossos clientes com total segurança" informou.

O gerente de hotelaria frisou que existe uma demanda reprimida, que busca pela região de Macaé e aguarda as definições locais para viajar. “É notório, e estamos sempre em contato com essa demanda oferecendo informações acerca das condições e decretos locais para visitação. O momento ainda é de incerteza, mas temos fé que as coisas já se encaminham para o final e, seguindo todas as medidas de segurança, em breve estaremos atendendo a todos que estarão super bem vindos de volta’, frisou Bruno.



Paulo Moreira, hoteleiro e gerente geral do hotel Ramada Plaza Macaé, acredita que o cliente pós-pandemia estará mais exigente e escolhendo as melhores opções de hospedagem. "O Dia do Hoteleiro reforça a vocação natural do Brasil, que é o Turismo e o receber bem os visitantes. Estamos nos preparando, capacitando nossa equipe para atender as expectativas promissoras, com a população vacinada", completou.

Turismóloga e gerente do Hotel Brisa Tropical de Macaé, Larissa de Santana Sammarro, revelou que no Dia do Hoteleiro, o Brisa irá preparar uma confraternização em equipe, como forma de agradecimento. "Estamos realizando melhorias na nossa estrutura e investindo em treinamentos para recepcionar os hóspedes da melhor forma. As expectativas são positivas" concluiu.

Já o gerente geral do Royal Atlântica, Sandro Godoy, afirmou que a data também serve como reflexão e avaliação profissional de sua trajetória. E disse que, o hall da recepção, o lobby do bar e alguns quartos estão sendo repaginados para oferecer mais conforto aos hóspedes.

“Para janeiro iremos reformular nosso cardápio, trazendo novas opções. Também estruturamos o hotel para recebermos deficientes visuais. Hoje a mudança maior é a segurança, nisso somos especialistas. Teremos pacotes especiais para as datas comemorativas que se aproximam e receberemos alguns grupos de outros estados. Acreditamos no potencial da nossa cidade no Turismo. Além da sua importância na indústria do petróleo”, explicou Sandro, que é administrador por formação.



Margareth Amaro, do Hotel Paradiso, enfatizou que o Hoteleiro faz tudo com amor e dedicação para ver o cliente satisfeito. A gerente de vendas informou que, o Paradiso está inovando em tecnologia para atender melhor seu público. “Estamos solicitando o comprovante da vacina e continuamos mantendo o distanciamento, para evitar a propagação da Covid-19. Nossa missão é passar segurança aos hóspedes que virão nas festividades”, pontuou.



Josilene Maia, diretora do Gloria Garden Suítes, enfatizou que acredita na valorização do Turismo em Macaé, com parcerias público-privadas. “Temos a 2ª maior rede hoteleira do Estado, com o alinhamento correto, vamos despontar na região”, disse.



Empregabilidade e Economia da Hotelaria - Segundo o resultado do estudo realizado pela FGV – Celog para o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, em setembro de 2018, o setor de hotelaria gera contribuições para a economia da localidade, região e de todo o país. Para cada R$ 1 milhão de demanda por Serviços de Alojamento gera-se cerca de 17 empregos diretos e 8 empregos indiretos e induzidos.



Empregabilidade e Economia da Hotelaria - Segundo o resultado do estudo realizado pela FGV – Celog para o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, em setembro de 2018, o setor de hotelaria gera contribuições para a economia da localidade, região e de todo o país. Para cada R$ 1 milhão de demanda por Serviços de Alojamento gera-se cerca de 17 empregos diretos e 8 empregos indiretos e induzidos.

Com o avanço da vacinação em todo o país, a alta nas taxas de ocupação hoteleira e demais segmentos do Turismo tem influenciado positivamente na geração de empregos no país. Dados do estudo "Monitora Turismo", baseado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, apontaram que, neste ano, o setor turístico registrou alta de 25% nas vagas formais ocupadas no mês de julho, comparado com o mês anterior. Do total de empregos criados em todo o Brasil (316,6 mil), as empresas de turismo foram responsáveis pela contratação de cerca de 20,3 mil profissionais.