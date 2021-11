Luis Gustavo Venâncio de Abreu foi morto a tiros nesta quarta-feira (10), na Avenida Quissamã, e não possuía anotações criminais. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 11/11/2021 12:16 | Atualizado 11/11/2021 12:17

MACAÉ - Um homem apontado como 'motorista do tráfico' foi preso por agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) nesta quarta-feira (10), por envolvimento no homicídio de um barbeiro de 32 anos no bairro Lagomar, em Macaé. Luis Gustavo Venâncio de Abreu foi morto a tiros na Avenida Quissamã, por volta das 16h, e não possuía anotações criminais.

De acordo com a PM, policiais do Setor Golf realizavam um patrulhamento pela comunidade Engenho da Praia, quando tiveram a atenção voltada para um veículo Citroen C4 de cor prata. Ao realizar a abordagem, o motorista, identificado como A.M.L.F., de 26 anos, se apresentou como proprietário do automóvel e nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao consultar a numeração do motor, os agentes constataram divergências com o documento apresentado pelo elemento.

Ele foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), para prestar esclarecimentos e acabou confessando que era 'motorista do tráfico', fazendo o transporte de armas, recolhendo dinheiro para a facção criminosa ADA, além de levar traficantes para cometer homicídios e ataques a rivais. No celular, foram encontradas diversas anotações do tráfico de drogas e áudios em que o criminoso passava avisos de monitoramento das viaturas da PM, inclusive de informações para os comparsas que cometeram o assassinato do barbeiro Luis Gustavo.

O acusado foi autuado e permaneceu preso por homicídio, receptação e associação ao tráfico de drogas.