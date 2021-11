Macaé

Dia do Hoteleiro: Profissionais de Macaé celebram com boas perspectivas

Com o avanço da vacinação em todo o país, a alta nas taxas de ocupação hoteleira e demais segmentos do Turismo tem influenciado positivamente na geração de empregos no país

Publicado 09/11/2021 08:00 | Atualizado há 2 dias