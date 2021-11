Na ação foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, uma pistola 9mm, munições e uma sacola contendo 289 papelotes de cocaína, 1.648 buchas de maconha, um rádio transmissor e R$90 em espécie. - Foto: Divulgação/PM.

Publicado 13/11/2021 20:39 | Atualizado 13/11/2021 20:44

MACAÉ 0 Dois homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas morreram durante um confronto armado com a Polícia Militar no bairro Nova Holanda, em Macaé, na noite desta sexta-feira (12). As vítimas foram identificadas como Luciano Peres da Silva, de 30 anos, oriundo do Rio; e Guilherme Henrique Gauna Rodrigues, de 20 anos, de Campos dos Goytacazes.



Policiais militares realizavam uma operação na localidade conhecida como "Burro de Cimento", quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo e revidaram a agressão, dando início a um confronto.

Ao cessar fogo, os dois elementos foram encontrados feridos por tiros. Eles estavam com um fuzil calibre 5.56, uma pistola 9mm, munições e uma sacola contendo 289 papelotes de cocaína, 1.648 buchas de maconha, um rádio transmissor e R$90 em espécie.

A dupla foi socorrida para o Hospital Público de Macaé (HPM), mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito na unidade de saúde. A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia de Polícia de Macaé (123ª DP). Conforme os agentes, Leandro era "gerente" da localidade e possuía anotações por homicídio, receptação e roubo. Já Guilherme era o segurança conhecido como "Divo" e tinha passagens por tráfico de drogas.