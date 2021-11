O homem fugiu do local em seguida, mas foi localizado e preso. Ele responderá por crimes de dano e dano ao patrimônio público. - Foto: Divulgação.

Publicado 18/11/2021 18:58 | Atualizado 18/11/2021 19:03

MACAÉ - Policiais civis da 123ª Delegacia Policial prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (17), um homem acusado de atear fogo em um caminhão que rebocava motocicletas irregulares próximo ao Terminal Cehab, em Macaé, no Norte Fluminense. Segundo os agentes, o ato foi motivado porque o autor ficou com raiva e não concordou com a retirada das motos, incluindo a sua.



Os agentes realizavam operação conjunta com policiais militares e a Guarda Municipal da região, quando perceberam as chamas no caminhão que fazia o reboque de motos em situação irregular. Os policiais interrogaram o condutor de uma das motocicletas, que trabalhava como mecânico de uma oficina. Ele contou que o dono da moto foi até o local tentar liberá-la, mas não tinha os documentos exigidos por lei.

Ele ficou insatisfeito e ateou fogo na motocicleta, atingindo as demais e o caminhão. O homem fugiu do local em seguida, mas foi localizado e preso. Ele responderá por crimes de dano e dano ao patrimônio público.