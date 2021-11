. - .

Publicado 24/11/2021 18:19

Macaé - A Procuradoria Adjunta de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Macaé) irá promover um feirão de negociação de dívidas entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro. A ideia é contribuir para os endividados quitarem seus débitos com as concessionárias de energia (Enel) e água (BRK/Cedae), por meio de descontos especiais de até 100% dos juros e multas, além de parcelamento. O feirão acontecerá na sede do Procon, das 9h às 16h, localizada no Centro Administrativo Luiz Osório (Cealo), na Avenida Presidente Sodré, 466, Centro.

Os primeiros dois dias (30/11 e 1/12) serão destinados aos atendimentos referentes à empresa Enel. Já nos dois últimos (2 e 3/12), as atividades irão contemplar as negociações com a empresa BRK/Cedae. Qualquer consumidor que possui interesse em regularizar o débito pode participar sem a necessidade de inscrição. A iniciativa possibilitará, ainda, dar baixa no cadastro de inclusão nos serviços de proteção ao crédito.

O procurador adjunto de Proteção e Defesa do Consumidor, Gilcimar Figueiredo Prata, destaca que a ação tem o objetivo de ajudar o consumidor a negociar seus débitos pendentes, principalmente, nesse momento de pandemia do coronavírus em que diversos cidadãos estão com a vida financeira vulnerável.

“A ação não vai parar. Faremos um piloto com essas empresas que possuem as maiores reclamações no Procon para depois seguirmos com outras. Muitas famílias foram prejudicadas financeiramente com a pandemia e, por isso, não estão em condições de cumprir com alguns compromissos”, frisa o procurador.

Para participar do feirão, o consumidor precisará ir até ao local de atendimento, portando documentos como carteira de identidade, CPF e conta da empresa. É necessário ser o titular do débito. Em caso de locação, deve ser apresentado o contrato. As empresas irão fazer os atendimentos em parceria com o Procon, com avaliações caso a caso.

“A redução de juros, multas e prazos de parcelamento será diferenciada das condições fornecidas nas lojas das empresas. Qualquer valor de dívida poderá ser negociado e os prazos de parcelamento serão de acordo com o valor do débito”, acrescenta Gilcimar.