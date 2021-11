Para garantir a segurança dos participantes por conta dos protocolos da Covid-19, as provas foram divididas em dois turnos - Divulgação/Tiago Ferreira

Publicado 24/11/2021 18:32 | Atualizado 24/11/2021 18:43

Macaé - Nesta terça-feira (23), a Câmara Municipal de Macaé divulgou definitiva da lista dos estudantes de Direito e de Ciências Contábeis que estão classificados para a próxima fase do 1º Programa de Estágio Remunerado. A prova presencial será realizada no domingo (28), na sede do Legislativo.



De acordo com o edital,. A remuneração é de um salário mínimo e meio e todas as etapas do concurso são gratuitas.Para garantir a segurança dos participantes por conta dos protocolos da Covid-19, as provas foram divididas em dois turnos. É obrigatória a apresentação de um documento original de identificação com foto.A lista e os demais detalhes estão disponíveis no Diário Oficial de Macaé (DOM) de hoje. Para acessar, clique aqui. Para acompanhar todas as etapas do concurso, clique aqui.