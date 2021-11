O calendário municipal de vacinação contra a Covid-19 está disponível nas redes sociais e no portal oficial da prefeitura de Macaé - Divulgação

Macaé - O próximo sábado (27) será dia de vacinação contra a Covid-19 nos 32 postos de atendimento do município, que realizarão a aplicação da segunda dose de Pfizer para as pessoas com retorno agendado para o dia 27. Além da dose de reforço para a população geral acima de 18 anos que já completou cinco meses de aplicação da segunda dose.

A vacinação ocorrerá no período da manhã, das 8h30 às 12h, e inclui os polos da Estratégia de Saúde da Família (ESF) que participam da campanha municipal de vacinação contra a Covid-19, além do Pronto Socorro do Parque Aeroporto e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Barramares.

Para receber a segunda dose de Pfizer, as pessoas com retorno agendado para o dia 27 devem apresentar documento de identificação com foto e o comprovante de vacinação da primeira dose.

Já para receber a dose de reforço, a população geral acima de 18 anos que já completou 5 meses de vacinação da segunda dose deve apresentar documento de identificação com foto e o comprovante de vacinação das duas doses.

O calendário municipal de vacinação contra a Covid-19 está disponível nas redes sociais e no portal oficial da prefeitura de Macaé.