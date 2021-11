PM recupera material roubado por ladrão em Macaé, no RJ - Divulgação/PM

Publicado 24/11/2021 22:19 | Atualizado 24/11/2021 22:41

Macaé - A Polícia Militar (PM) prendeu nesta segunda-feira (22) um homem de 33 anos, acusado invadir e assaltar uma casa, após amarrar a proprietária, por volta das 1h30 de domingo, na Rua Nazaré, no bairro Novo Cavaleiros, em Macaé-RJ.

Segundo o Comando do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), após o ladrão deixar a casa, a vítima conseguiu se desamarrar e num ato de desespero foi à rua pedir ajuda, quando uma viatura passou pelo local, foi informada do ocorrido e iniciou as buscas pelo criminoso.

O assaltante, cuja identidade não foi relevada, foi encontrado nas proximidades com uma mochila com dois notebooks, três celulares, um relógio, um cordão, duas pulseiras, dois cartões de crédito e uma faca usada no crime para ameaçar a vítima.

O homem já tinha histórico com o crime, possuía anotações criminais por furto. O ladrão foi encaminhado à 123ª Delegacia de Macaé (123ª DP), onde permaneceu preso no artigo 157 do Código Penal - Roubo.