A renovação está sendo realizada desde o dia 16 de novembro - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 25/11/2021 07:00

Macaé - A renovação de matrícula dos alunos da rede municipal prossegue até dia 8 de dezembro. O procedimento é voltado ao estudante já matriculado na rede municipal, que deseja continuar na mesma escola municipal no próximo ano letivo de 2022. A rede municipal conta com 107 escolas que atendem 41 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.

A renovação está sendo realizada desde o dia 16 de novembro, preferencialmente de forma remota com a utilização do WhatsApp, através do formulário online repassado pela própria escola ou, ainda, contato telefônico da escola que o aluno estuda. Mas, o procedimento pode ser efetivado, também, de modo presencial por alunos, se maiores de idade, ou responsáveis que possuam dificuldade de acesso à Internet. Para o atendimento, todas as escolas seguirão os protocolos sanitários.

Ao longo do processo de renovação, a secretaria da escola municipal deverá acompanhar os dados cadastrais disponibilizados nos formulários online ou realizados presencialmente com o objetivo de atualizar os dados na pasta dos alunos e no Sistema do E-Cidade. A data da renovação está prevista no calendário divulgado na portaria nº 015/2021, publicada no site oficial da prefeitura (Aqui), na última terça-feira (9) .