o Parlamento irá discutir e acompanhar o Projeto de Lei (PL) 1440/2021 que visa criar um fundo de investimentos a fim de diminuir o impacto da queda das chuvasDivulgação

Publicado 25/11/2021 06:39

Macaé - Nesta sexta-feira (26), às 14h, a Câmara dos Vereadores receberá a terceira sessão do Parlamento Inter-Regional do Norte e Noroeste Fluminense. O presidente do Legislativo macaense, Cesinha (Pros), é o primeiro-secretário da Mesa Diretora. O grupo foi criado no dia 24 de setembro, em Campos dos Goytacazes. A segunda sessão ocorreu em Itaperuna, dia 22 de outubro.

Os demais cargos da Mesa também são ocupados pelos líderes dos respectivos parlamentos. Na presidência está Fábio Ribeiro (PSD), de Campos. A vice-presidência é de Sinei Torresmo (PSC), de Itaperuna. Já a segunda secretaria está a cargo de Joel Enfermeiro (PSC), de Italva.

Mais recursos para as duas regiões

Entre outras iniciativas de integração e busca de conquistas comuns às cidades integrantes, o Parlamento irá discutir e acompanhar o Projeto de Lei (PL) 1440/2021, em tramitação no Congresso.

Tendo como autor o ex-deputado federal e atual prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD), o PL visa criar um fundo de investimentos a fim de diminuir o impacto da queda das chuvas nas duas regiões. Se aprovado, altera a classificação de ambas que seriam reconhecidas como áreas de semiárido, podendo seus municípios receber mais recursos estaduais e federais.

